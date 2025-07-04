Содомия в детском лагере и смерть от табурета: дикие ЧП за неделю

Содомия в детском лагере и смерть от табурета: дикие ЧП за неделю

В Мурманске мужчина забил девушку табуреткой до смерти, в детском лагере под Красноярском трое подростков засовывали в задний проход мальчика бутылку, в Воронеже поймали мужчину, который восемь лет насиловал племянницу, — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за неделю.

Девушку убили табуреткой

В Мурманске 41-летний мужчина забил табуреткой экс-возлюбленную в ходе ссоры. Произошло это в квартире на Кольском проспекте, куда подозреваемый пришел вечером. После убийства он начал звать на помощь.

Свидетели вызвали скорую. Прибывшим экстренным службам пришлось вскрывать дверь, так как подозреваемый к тому моменту уже забаррикадировался.

Правоохранители задержали Алексея на месте. Известно, что ранее мужчина не имел судимостей. Врачи зафиксировали множественные травмы головы у Марии, из раны извлекли деревянные фрагменты табуретки.

Мальчика изнасиловали бутылкой в лагере

В Красноярском крае трое подростков в возрасте 12–13 лет надругались над 10-летним мальчиком в спортивном лагере. Они дважды попытались всунуть ему в прямую кишку бутылку от минеральной воды.

Тренер при этом проигнорировал жалобы мальчика после первого факта насилия 25 июня, а 27 июня подростки вновь глумились над ребенком таким же образом. Лишь 28 июня ребенок смог позвонить маме и умолял забрать его.

В итоге против тренера завели уголовное дело о халатности. Мэрия разорвала с ним контракт. Трое обидчиков стали фигурантами дела о насильственных действиях сексуального характера, но по этой статье ответственность наступает лишь в 14 лет.

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что ее сын стал не единственной жертвой малолетних насильников. Другого ребенка они раздевали и фотографировали голым. При этом, по словам женщины, родители обвиняемых не считают, что их дети виновны.

Дядя восемь лет насиловал племянницу

В Воронежской области задержан уроженец Архангельска, обвиняемый в многолетнем сексуальном насилии над племянницей 2009 года рождения. Преступления совершались в течение восьми лет — с 2016 по 2024 год.

«По версии следствия, в период с 2016 по 2024 год по месту жительства в одном из населенных пунктов Архангельской области подозреваемый совершал преступления против половой неприкосновенности племянницы 2009 года рождения», — рассказали в СУ СКР по Архангельской области.

Следствие ходатайствовало об аресте, и суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу.

Читайте также:

Каникулы юных садистов: как подростки насилуют детей в лагерях

Инцест на бабушкиной кровати: старший брат насиловал младшего на даче

Ноги торчали из машины: тюремщик не дал тирану увезти девушку в лес