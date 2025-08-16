Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 17:18

Пожарные локализовали возгорание сухой травы под Симферополем

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В субботу, 16 августа, под Симферополем загорелась сухая трава, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым. По данным ведомства, это произошло у села Трудолюбово, возгорание локализовали на площади 200 гектаров.

Возгорание сухой растительности произошло на открытой территории Симферопольского района, вблизи с. Трудолюбово, — сказано в сообщении.

В МЧС уточнили, что пламя тушат 126 пожарных и 25 единиц техники. На месте также применяют хлопушки и ранцевые огнетушители.

Ранее в подмосковном Видном загорелся мусор на площади две тысячи квадратных метров. Это случилось на Каширском шоссе, к месту возгорания выехали 30 пожарных и семь единиц спецтехники. В результате обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Саратовской области на реке Волге произошел пожар на борту судна. ЧП случилось утром 16 августа в Хвалынском районе. По предварительной информации, на судне находились шесть человек, которые успешно эвакуировались.

