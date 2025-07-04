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04 июля 2025 в 15:32

В Госдуме пообещали не допустить концерта осудившей СВО певицы в Москве

Депутат Милонов: концерта Манижи в Москве не будет

Манижа (настоящее имя — Манижа Сангин) Манижа (настоящее имя — Манижа Сангин) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Концерта певицы Манижи (настоящее имя — Манижа Сангин) в Москве не будет, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, организаторы столкнутся с серьезными препятствиями, если попытаются провести такое мероприятие.

Маниже не дадут выступить. Мы можем с вами поспорить. Если я узнаю, кто ее продюсирует сейчас, кто сейчас пытается снова затащить, лично напишу об этом человеке некий рассказ или даже оперу. Это петербургский юмор такой, — высказался Милонов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Манижу необходимо признать иностранным агентом и возбудить против нее уголовное дело. По его словам, исполнительницу следует проверить по статье об оправдании терроризма.

До этого депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что выступления Манижи следует запретить в России из-за поддержки террористов. Он выразил возмущение, что артистка вернулась в РФ и дает концерты. По его словам, действия певицы должны стать предметом внимания правоохранительных органов.

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