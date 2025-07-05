В аэропорту Сочи на прилет и вылет задерживаются 25 рейсов

В аэропорту Сочи на прилет и вылет задерживаются 25 рейсов

В аэропорту Сочи на прилет и вылет задерживаются 25 рейсов, говорится на официальном сайте воздушной гавани. Самое большое количество отложенных рейсов — на вылет в Москву из Сочи и в Сочи из Москвы.

По данным онлайн-табло, вместе с тем задерживаются вылеты в Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Волгоград и Анталью. Сама воздушная гавань работает в штатном режиме.

Все службы усилены персоналом, для оперативного обслуживания в период пиковых тарифов, из-за вынужденных корректировок расписания. В залах работают менеджеры по гостеприимному сервису, которые оказывают помощь в случае возникновения проблем, — отмечает Telegram-канал аэропорта.

В сообщении говорится, что авиакомпании заранее информируют пассажиров обо всех изменениях в расписании. Перевозчики готовы обеспечить клиентов питанием, прохладительными напитками, а в случае длительной задержки — разместить в гостинице.

Ранее сообщалось, что пассажиры рейса из Владивостока в Москву два часа не могли выйти из самолета. Борт должен был приземлиться в Москве в 14:00, но некоторое время не мог зайти на посадку и кружил над воздушной гаванью из-за плана «Ковер».