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30 июля 2025 в 11:58

Поток туристов в Сочи снизился на фоне жары и высоких цен

Пляжи полупустые. Из-за высоких цен началось снижение потока туристов в Сочи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пляж Сочи в этом сезоне загружены не так сильно, как ожидали предприниматели и местные жители, сообщает KP.RU. Высокие цены и жара не дали привлечь ожидаемое количество отдыхающих.

Пришел на пляж Ривьеры, людей немного. Около 30-40% от обычной загруженность, бывает и больше. Основная причина, почему людей меньше – пекло, – сообщил корреспондент «КП»-Кубань» Олег Умаров.

Вице-президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства, председатель экспертного совета ассоциации отельеров АМОС, Дмитрий Богданов отметил, что загрузка отелей в Сочи составляет от 70 до 98%, у санаториев – 85-95%, неплохо загружен частный сектор, но «глубина продаж небольшая». По данным газеты, туристов на курорте достаточно много, но ажиотажа лета 2024 года не наблюдается.

Турист осторожничает и очень внимательно относится к стоимости, которая по многим объектам по-прежнему излишне оптимистична. Те отели, кто проводит разумную ценовую политику, реально хорошо зарабатывают, – объяснил Богданов.

Ранее отдыхающие в Сочи сообщили о завышенных ценах на аренду мест на пляжах, включая не только лежаки, но и места в тени. Аренда такого места обходится туристам в 1,5 тысячи рублей.

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