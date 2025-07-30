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30 июля 2025 в 16:22

Тысячи поклонников Оззи Осборна собрались проводить его в последний путь

В среду, 30 июля, тысячи поклонником музыканта Оззи Осборна собрались в центре британского города Бирмингем, передает ТАСС. Фанаты пришли, чтобы проводить рок-исполнителя в последний путь.

Судя по кадрам, фанаты несут цветы на городскую площадь. Там же установили картонные фигуры Осборна, некоторые поклонники рисуют граффити с лицом исполнителя на стене.

Ранее аукционный дом Gotta Have Rock and Roll сообщил, что пальто и куртку Осборна выставят на торги. Всего представлено шесть лотов, среди которых находятся сценические костюмы и гитары с автографами участников Black Sabbath.

Также стало известно, что Осборн за несколько часов до смерти выложил в соцсетях прощальный пост. Музыкант опубликовал фото с концерта Black Sabbath и намекнул, что ему необходимо «вернуться к началу». На снимке был изображен постер с соответствующей надписью. Выступление состоялось за 16 дней до смерти рок-звезды.

Между тем российский певец Дмитрий Маликов опубликовал фотографию, где он стоит в футболке с надписью Black Sabbath, и написал, что легенды уходят. Таким образом артист почтил память Осборна.

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