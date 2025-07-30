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30 июля 2025 в 12:57

«Аэрофлот» заявил о полной стабилизации рейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Аэрофлот» заявил, что полностью стабилизировал расписание рейсов после сбоя в работе информационных систем. В среду, 30 июля, ожидается 241 рейс из Москвы и обратно, а также 73 полета в регионах, уточнили в пресс-службе компании.

На 30 июля в расписании авиакомпании заявлены 241 парный рейс к выполнению из Москвы и обратно, а также 73 рейса в регионах, — сказано в сообщении.

Ранее Минтранс России сообщил о налаживании работы всех подразделений «в кратчайшие сроки» после хакерской атаки на «Аэрофлот». В ведомстве отметили, что переход на отечественные системы помог оперативно возобновить большинство рейсов.

До этого в Генпрокуратуре России назвали хакерскую атаку причиной масштабного сбоя в работе информационных систем «Аэрофлота». Надзорное ведомство возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Как отметил военный политолог Александр Перенджиев, избежать трагедии позволил вовремя выявленный взлом систем авиакомпании.

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