Пассажиры рейса Владивосток — Москва не могут покинуть самолет

Пассажиры рейса из Владивостока в Москву уже два часа не могут выйти из самолета, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, борт должен был приземлиться в Москве в 14:00, но некоторое время не мог зайти на посадку.

В публикации изначально отмечалось, что среди находящихся на борту — губернатор Приморья Олег Кожемяко, однако вскоре информация была опровергнута пресс-службой главы региона. Перед посадкой самолет некоторое время кружил над аэропортом из-за ветра и плана «Ковер». Вскоре он приземлился, однако пассажиров так и не выпустили в здание воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что пассажиры в аэропорту Шереметьево не могут вылететь из Москвы, несмотря на снятие Росавиацией временных ограничений на полеты. Журналисты отмечали, что задерживаются рейсы из Москвы в Апатиты и Екатеринбург. По словам родственницы одного из пассажиров, рейс должен был вылететь в Апатиты в 11:45, но вылет дважды переносили. Она добавила, что ожидающим не выдают воды и не сообщают никакой информации.