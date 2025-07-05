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05 июля 2025 в 19:11

Пассажиры рейса Владивосток — Москва не могут покинуть самолет

Фото: Екатерина Кузьмина/РБК/NEWS.ru

Пассажиры рейса из Владивостока в Москву уже два часа не могут выйти из самолета, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, борт должен был приземлиться в Москве в 14:00, но некоторое время не мог зайти на посадку.

В публикации изначально отмечалось, что среди находящихся на борту — губернатор Приморья Олег Кожемяко, однако вскоре информация была опровергнута пресс-службой главы региона. Перед посадкой самолет некоторое время кружил над аэропортом из-за ветра и плана «Ковер». Вскоре он приземлился, однако пассажиров так и не выпустили в здание воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что пассажиры в аэропорту Шереметьево не могут вылететь из Москвы, несмотря на снятие Росавиацией временных ограничений на полеты. Журналисты отмечали, что задерживаются рейсы из Москвы в Апатиты и Екатеринбург. По словам родственницы одного из пассажиров, рейс должен был вылететь в Апатиты в 11:45, но вылет дважды переносили. Она добавила, что ожидающим не выдают воды и не сообщают никакой информации.

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