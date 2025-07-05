Участницы группы «Блестящие» застряли в самолете в московском Шереметьево

Участницы известного российского музыкального коллектива «Блестящие» уже более трех часов пребывают на борту самолета в Шереметьево, передает Telegram-канал Baza. По словам журналистов, певицы направлялись из Тюмени рейсом «Аэрофлота». Участница группы Ксения Новикова отметила, что сотрудники постоянно обещают выпустить пассажиров из авиалайнера.

Сотрудники постоянно говорят, что ждут то трап, то автобус, то еще что-то. Сначала самолет еще припарковать не могли. У нас на борту у людей уже начинается паника. Воду один раз раздали за это время по половине стакана, — сказала певица.

Ранее стало известно, что пассажиры столичной воздушной гавани Шереметьево не могут покинуть Москву, несмотря на то что Росавиация уже сняла временные ограничения на работу аэропорта. Журналисты сообщили о задержке рейсов из столицы в Екатеринбург и Апатиты.

До этого представители аэропорта подтвердили, что Шереметьево возобновляет работу в привычном режиме после временных ограничительных мер. Они отметили, что все рейсы выполняются в порядке очереди.