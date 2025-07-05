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05 июля 2025 в 20:42

Во Франции признали полную зависимость от российского газа

Глава TotalEnergies: ЕС сможет отказаться от российского СПГ только в 2028 году

Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Евросоюз сможет отказаться от российского сжиженного природного газа только начиная с 2028 года, заявил глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне. По его словам, которые приводит Bloomberg, до этого времени европейские страны останутся зависимыми от СПГ из России.

В 2026 году пока не сможем [обойтись без российского СПГ], а с 2028-го, согласно плану ЕС, уже да. Мы инвестируем в новые мощности в Катаре и США. Так что с 2028 года мы сможем обойтись без российского СПГ,считает Пуянне.

Он также спрогнозировал, что французские и европейские потребители могут рассчитывать на стабильность в вопросе стоимости бензина, так как Саудовская Аравия активно работает над предотвращением скачка цен. Также Пуянне выразил обеспокоенность по поводу растущей геополитической напряженности, так как торговые конфликты, спровоцированные президентом США Дональдом Трампом, создают неопределенность.

Ранее сообщалось, что поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз с начала 2025 года выросли на 1,7% и превысили 11 млрд кубометров. Особенно заметное увеличение закупок СПГ из России произошло в июне, когда рост превысил 27%.

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