«Бригада», трое детей, йога: как сейчас живет актриса Александра Флоринская

Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Александра Флоринская

Актриса Александра Флоринская снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что известно про личную жизнь артистки и секреты ее красоты?

Чем известна Флоринская

Александра Флоринская (Буданова) родилась 26 сентября 1977 года в Санкт-Петербурге в актерской семье.

Ее прадед Глеб Андреевич Флоринский был актером в первой труппе Николая Павловича Акимова в Театре комедии. Его дочь и бабушка Александры Елена Флоринская тоже была актрисой, один дедушка был оператором, другой — Лев Цуцульковский — режиссером.

«Все в театре были уверены, что я продолжу династию. Я ужасно гордилась, когда мне это говорили. И когда выросла, в качестве псевдонима взяла мамину и бабушкину фамилию — Флоринская. По папе я Буданова, так записана в паспорте», — рассказывала Флоринская.

Она окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. В кино Флоринская дебютировала в 1994 году в фильме-спектакле «Посвящение в любовь».

В 1997 году актриса завоевала титул «Вице-мисс России».

Также Флоринская снималась в проектах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Марш Турецкого», «Бригада», «Небо и земля», «Клоунов не убивают», «Капитанские дети», «Дом малютки», «Женить миллионера!», «Метод Лавровой», «Братаны-3», «Мама Люба», «Ивановы-Ивановы», «Война семей», «Отчаянные дольщики» и других. Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Флоринской

Первым супругом Александры Флоринской был актер Сергей Горобченко. Пара поженилась в 1997 году, развелась — в 2003 году. В браке родился сын Глеб.

«Иной раз смотришь, казалось бы, без эмоций на ту или иную ситуацию в прошлом, пытаясь ее анализировать отстраненно, и даже не можешь дать себе внятный ответ, почему так тогда произошло. Вот без всякой критики, я не могу сказать, почему мы с Сергеем решили тогда жить вместе и прожили шесть с половиной лет», — признавалась Флоринская.

Следующим избранником артистки стал продюсер Николай Билык. Она забеременела от него во время съемок в «Капитанских детях». У пары есть сын Николай и дочь Агата.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александра Флоринская

Что Флоринская говорила про свои секреты красоты

Александра Флоринская, будучи мамой троих детей, остается стройной и моложавой. 46-летняя актриса признавалась, что после родов не набирала вес, а, наоборот, худела.

«Как ни удивительно, но именно после родов я сильно худела! Особенно в период, когда кормила грудью. За последнюю беременность набрала 20 кг, что для меня довольно много. Но буквально через месяц я их сбросила. И при этом ничего особенного не делала», — рассказывала она.

Флоринская всегда была стройной, однако в какой-то момент поняла, что для укрепления мышц необходимо заниматься спортом.

«Я долго сохраняла хорошую фигуру без спорта. Но потом поняла: нужно укреплять мышцы. Чтобы дожить до пенсии красивой, просто худой быть недостаточно: нужно быть спортивной, подтянутой», — вспоминала она.

Тогда артистка начала дважды в неделю заниматься йогой. Также она не скрывает, что посещает косметолога.

«В основном делаю массаж и уходовые процедуры. Люблю мезотерапию. Обязательно колю витамины и не стесняюсь об этом говорить. Можно сколько угодно мазаться кремами и делать маски, но не будет такого эффекта, как от мезотерапии. Надо просто „влить“ в лицо свежесть», — советовала Флоринская.

Чем сейчас занимается Флоринская

Александра Флоринская продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в спектакле «Последняя любовь Дон Жуана».

В скором времени на экраны также должны выйти сериалы «Красные линии» и «Положение вещей» с ее участием.

Читайте также:

Ярмольник, отъезд из РФ, связь с Путиным: как сейчас живет Марина Неелова

Голливуд, скандал с «Гоголь-центром», театр: как живет актриса Анна Уколова

Стало известно, как сейчас живет актриса Маргарита Терехова