Ярмольник, отъезд из РФ, связь с Путиным: как сейчас живет Марина Неелова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марина Неелова

Народная артистка РСФСР Марина Неелова посвятила свою жизнь работе в театре «Современник» и известна зрителю по ролям в фильмах «Ты у меня одна», «Осенний марафон», «Дорогая Елена Сергеевна». Как сейчас живет актриса, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Марина Неелова

Неелова в 77 лет продолжает служить в театре «Современник». В марте состоится премьера спектакля «203–205», где актриса с Леонидом Ярмольником играют главные роли. Также артистка задействована и в других постановках театра.

Работу в театре она совмещает со съемками на телевидении. Марина Неелова входит в состав жюри Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».

Марина Неелова в последние годы редко снимается в кино. В прошлом году с ней вышел фильм «Предполагаемые обстоятельства».

В июле 2023 года Telegram-канал Mash сообщил о госпитализации Нееловой в тяжелом состоянии. По данным источника, незадолго до этого артистка обращалась к врачам с жалобами на боли в животе, после чего ей диагностировали нарушение водно-электролитного баланса, системные воспалительные процессы, неинфекционный гастроэнтерит и колит. На дополнительном обследовании, как сообщает канал, у актрисы обнаружили новообразование в кишечнике и назначили ей тотальную биопсию.

Позднее актриса Мария Аниканова заявила NEWS.ru, что Марина Неелова «здоровее всех нас».

«Марина Мстиславовна здоровее всех нас. Я не думаю, что это что-то серьезное, может, у нее давление повысилось или из-за погоды поплохело <...> Если бы было что-то серьезное, я бы знала, из театра бы сообщили, но ничего такого не было», — отметила она.

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press Марина Неелова

Что Марина Неелова говорила про СВО

Марина Неелова никогда публично не комментировала свое отношение к спецоперации. Артистка в интервью RG.RU сообщила, что не считает нужным, чтобы сфера искусства откликалась на происходящее вокруг, в частности, она не видит необходимости в том, чтобы театры вставили спектакли об СВО.

«Мне так не кажется. Театр — это не как в жизни, это не фотография. Театр — это увеличительное стекло. Поэтому про эту тему, эту боль, эти проблемы, которые сегодня есть, можно говорить и другим языком, не обязательно напрямую», — рассказала она.

При этом актриса на примере постановки «Крутой маршрут» о политических репрессиях в СССР обратила внимание, что спектакли об исторических событиях находят больший отклик у зрителей.

«У нас есть спектакль „Крутой маршрут“, он был поставлен много лет назад. Приходит новый зритель, молодой, многие не знают историю нашей страны, которую нужно знать каждому человеку — про себя, про свой дом. Спектакль уже стал некоей миссией, которая сейчас необходима и звучит особенно остро», — добавила Неелова.

Почему Неелова уезжала из России

В 1989 году Марина Неелова вышла замуж за дипломата Кирилла Геворгяна. Вместе с мужем актриса уехала жить во Францию, затем в Нидерланды, а в Россию они вернулись 2009-м. Благодаря работе супруга Марина Неелова была знакома с бывшей женой президента России Владимира Путина Людмилой Путиной. В 2005 году их сняли вместе во время прогулки по Гааге. Актриса показала Путиной живописные места и прокатилась с ней в лодке по городским каналам.

Последние годы муж артистки занимал должность вице-президента суда ООН, однако в ноябре 2023 года не смог переизбраться по итогам голосования. Дипломат живет в Гааге. Неелова находится в Москве, но навещает супруга в Нидерландах.

У Нееловой и Геворгяна есть дочь Ника. Девочка родилась в 1987 году. Долгое время ходили слухи, что ее отцом является шахматист Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом), однако Кирилл Геворгян в документальном фильме Первого канала «Марина Неелова. Не спрашивайте меня о романах» опроверг эти домыслы и заявил, что с нетерпением ждал появления ребенка и лично отвозил супругу в роддом.

Наследница актрисы училась сначала в Нидерландах в Гаагской академии искусств, а затем окончила Школу изобразительных искусств Слейд в Лондоне и стала скульптором. Сейчас девушка живет в Великобритании.

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