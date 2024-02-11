Филипп Киркоров: последние новости 11 января, шоу «Маска», слухи, концерты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров вернется в жюри шоу «Маска» после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Какие еще последние новости про поп-короля известны сегодня, будет ли он давать концерты в России?

Почему Киркорова вернули в шоу «Маска»

По информации Telegram-канала SHOT, «отмена» Филиппа Киркорова, которая началась в конце прошлого года из-за его участия в «голой» вечеринке, сходит на нет. Так, певец остался на месте председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска».

Премьера пятого сезона передачи состоится 18 февраля на канале НТВ. В кресла жюри также вернутся Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и приглашенный гость — в первом выпуске им станет Дима Билан, который победил в четвертом сезоне «Маски» и тоже посещал «голую» вечеринку.

«На съемках первого выпуска сезона шоу Киркоров не стеснялся шутить про „голую“ вечеринку, одному из участников он сказал, что тот „зашел в ту дверь“, и признался, что прошлый год получился у него неудачным. Чтобы избавиться от такого прошлого, поп-король решил сменить имидж: на съемки он пришел в костюме с галстуком и решительно заявил, что „все стразы в прошлом“», — сообщил SHOT.

По мнению продюсера Павла Рудченко, Киркорова вернули в жюри шоу «Маска», так как он остается номером один в российском шоу-бизнесе. Он отметил, что с артистом происходили разные истории, но все всегда возвращалось на круги своя.

«Ситуация сама собой поутихнет, возникнут другие инфоповоды. Многие артисты покаялись публично. Тем более в отношении Киркорова — он по-прежнему номер один в российском шоу-бизнесе. Что бы ни произошло, люди будут любить его творчество. Вполне логично, что его вновь зовут председателем жюри в „Маску“. С ним разные истории происходили. Конечно, он привлекал к себе внимание как звезда первой величины», — объяснил Рудченко NEWS.ru.

Будет ли Киркоров еще давать концерты в России

8 февраля издание «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, признано нежелательной организацией) опубликовало новую версию черного списка артистов, концертная деятельность которых сейчас запрещена на территории России. Портал утверждает, что документом с «отмененными» звездами с ним поделились два источника из музыкальной индустрии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

В список вошли участники «голой» вечеринки: Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и Анна Асти.

Всего в перечне значатся 50 «запрещенных» артистов и групп, в том числе Дора, Слава Марлоу, Markul, Loqiemean, Scally Milano, Алексей Кортнев и «Несчастный случай», «Слот», Максим Леонидов, «Монгол Шуудан», «План Ломоносова» и другие.

При этом официального подтверждения данной информации нет.

Что известно о блокировке счетов Киркорова

Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Филиппа Киркорова. По данным канала, музыкант не внес страховые платежи на сумму 47 тысяч рублей.

Однако пресс секретарь поп-короля Екатерина Успенская опровергла данную информацию. По ее словам, подобные сообщения являются клеветой.

«Счета не заблокированы. Это клевета. Все в порядке. Спасибо», — заявила Успенская NEWS.ru.

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