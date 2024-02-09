Продюсер объяснил, почему Киркорова все-таки вернули в жюри шоу «Маска» Продюсер Рудченко: Киркорова вернули в шоу «Маска», так как он № 1 в шоу-бизнесе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров остается № 1 в российском шоу-бизнесе, поэтому его возвращение в шоу «Маска» в качестве председателя жюри не удивляет, рассказал NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Он отметил, что с Киркоровым «происходили разные истории», но все возвращалось на круги своя.

Ситуация сама собой поутихнет, возникнут другие инфоповоды. Многие артисты покаялись публично. Тем более в отношении Киркорова — он по-прежнему № 1 в российском шоу-бизнесе. Что бы ни произошло, люди будут любить его творчество. Вполне логично, что его вновь зовут председателем жюри в «Маску». С ним разные истории происходили. Конечно, он привлекал к себе внимание как звезда первой величины, — добавил Рудченко.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Киркоров вернется на российские телеэкраны после скандала, вызванного его участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По его данным, поп-король вернется на место председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на канале НТВ.

Как утверждает канал, авторы шоу решили не отказываться от Киркорова. В публикации указано, что вместе с ним в жюри будут певица Валерия, телеведущая Регина Тодоренко, шоумен Тимур Родригез и еще один приглашенный гость — в первом выпуске им станет Дима Билан, который, к слову, также был замечен на скандальном мероприятии Ивлеевой.

Канал пишет, что на съемках первого выпуска Киркоров не стеснялся шутить про «голую» вечеринку и признался, что прошлый год получился у него неудачным. Канал отмечает, что артист сменил имидж и пришел на шоу в костюме с галстуком, подчеркнув, что «все стразы в прошлом».

Пятый сезон шоу «Маска» должен был выйти 11 февраля, однако премьеру на неделю перенесли. По данным СМИ, это связано с Филиппом Киркоровым. Он был членом жюри шоу «Маска» на протяжении четырех сезонов, однако из-за «отмены» певца его участие в проекте оказалось под вопросом.

При этом музыкальный критик, ведущий Сергей Соседов считает, что создатели шоу «Маска» не стали бы переносить премьеру из-за Киркорова. По его словам, любого участника жюри всегда можно заменить. Организаторы могли посчитать, что сейчас неподходящее время для показа.

Киркоров из-за скандала на некоторое время покидал Россию, отправившись сначала в Дубай, а затем в США. 7 февраля о возвращении артиста в Москву рассказала супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова блогер Светлана Сильваши. На своей странице в социальной сети она опубликовала видеоролик с участием исполнителя.