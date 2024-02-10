Пресс-секретарь Киркорова поставила точку в спорах с блокировкой счетов Пресс-секретарь Киркорова назвала клеветой сообщения о блокировке счетов певца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Пресс-секретарь певца Филиппа Киркорова — Екатерина Успенская — опровергла в беседе с NEWS.ru информацию о блокировке счетов исполнителя за долги. По ее словам, подобные сообщения являются клеветой.

Счета не заблокированы. Это клевета. Все в порядке. Спасибо, — отметила Успенская.

Адвокат Киркорова — Александр Добровинский — рассказал NEWS.ru, что прочел в СМИ публикации о задолженности звезды в 47 тысяч рублей.

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что счета Киркорова разблокируют, как только он расплатится по долгам. По его словам, налоговые органы действительно имеют право приостанавливать операции в банках в данных ситуациях.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба РФ заблокировала счета Киркорова. Исполнитель не внес страховые платежи на сумму 47 тысяч рублей.

В декабре Telegram-канал Baza сообщил о возросших долгах Киркорова. По его информации, исполнитель задолжал налоговой свыше 12 млн рублей. Канал уточнил, что за месяц до этого цифра не превышала 6 млн рублей. При этом канал отметил, что за свое 45-минутное выступление музыкант берет от 7 до 10 млн рублей, поэтому повинности перед Федеральной налоговой он сможет искупить за два концерта.