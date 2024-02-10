«Светский хроник»: налоговая заблокировала счета Филиппа Киркорова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Telegram-канал «Светский хроник» пишет, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета певца Филиппа Киркорова. По данным канала, исполнитель не внес страховые платежи на сумму 47 тысяч рублей.

В декабре Telegram-канал Baza сообщил о возросших долгах Филиппа Киркорова. По его информации, исполнитель задолжал налоговой свыше 12 млн рублей. Канал уточнил, что за месяц до этого цифра не превышала 6 млн рублей. При этом канал отметил, что за свое 45-минутное выступление музыкант берет от 7 до 10 млн рублей, поэтому повинности перед Федеральной налоговой он сможет искупить за два концерта.

После этого Telegram-канал SHOT написал, что Киркоров погасил задолженность в размере 12,3 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. По данным канала, в эту сумму вошли земельный, имущественный, транспортный налоги и начисления по УСН.

Как отмечали авторы, исполнитель в экстренном порядке взялся за решение вопроса с ФНС после резонансной «голой» вечеринки. По информации канала, долг по налогу на имущество у Киркорова составлял 7,3 млн рублей, по транспортному налогу — 253 тыс. рублей, по земельному налогу — 371 тыс. рублей, по УНС — более 4 млн.