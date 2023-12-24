Стало известно, сколько Киркоров задолжал налоговой Baza: Киркоров задолжал налоговой свыше 12 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Telegram-канал Baza сообщил о возросших долгах Филиппа Киркорова после «голой вечеринки» в клубе «Мутабор». По его информации, исполнитель должен налоговой свыше 12 млн рублей. Канал уточнил, что еще месяц назад цифра не превышала 6 млн рублей.

В публикации отмечается, что Киркоров может не бояться такой суммы. По информации Baza, за свое 45-минутное выступление он берет от 7 до 10 млн рублей, поэтому повинности перед Федеральной налоговой он сможет искупить за два концерта.

Ранее также стало известно, что телеведущая Мария Шукшина попросила органы опеки проверить семью Филиппа Киркорова. Она задалась вопросом, чему артист может научить своих детей, если ходит на подобные «голые вечеринки». Ведущая также припомнила исполнителю другие скандалы, предложив проследить его «эволюцию» от макияжа до полупрозрачных нарядов.

Адвокат Сергей Жорин в свою очередь предложил Шукшиной следить за собственной семьей и разобраться с матерью, которая находится в доме престарелых. По его словам, если служба опеки и заинтересуется Киркоровым, то это будет сделано ради пиара, ведь подобные органы являются одними из самых бесполезных в стране.