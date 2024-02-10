Названы главные условия разблокировки счетов Киркорова Юрист Русяев: для разблокировки счетов Киркорову достаточно погасить все долги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Юрист Илья Русяев заявил NEWS.ru, что счета певца Филиппа Киркорова разблокируют, как только он расплатится по долгам. По его словам, налоговые органы действительно имеют право приостанавливать операции в банках в данных ситуациях.

Для разблокировки своих счетов Филиппу Киркорову необходимо погасить имеющуюся задолженность по страховым взносам в установленном размере. После поступления соответствующих средств в бюджет и снятия взыскания налоговый орган обязан направить в банк решение об отмене приостановления операций по счетам в срок не более одного рабочего дня, — добавил Русяев.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский отметил в беседе с NEWS.ru, что Киркоров, которым ФНС заинтересовалась после скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, не выплатил страховую задолженность перед налоговой, потому что находился не в Москве.

Ранее Telegram-канал «Светский хроник» написал, что ФНС заблокировала счета Киркорова. По данным канала, исполнитель не внес страховые платежи на сумму 47 тысяч рублей.

В декабре Telegram-канал Baza сообщил о возросших долгах Киркорова. По его информации, исполнитель задолжал налоговой свыше 12 млн рублей. Канал уточнил, что за месяц до этого цифра не превышала 6 млн рублей. При этом канал отметил, что за свое 45-минутное выступление музыкант берет от 7 до 10 млн рублей, поэтому повинности перед Федеральной налоговой он сможет искупить за два концерта.