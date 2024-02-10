Стало известно, почему состоятельный Киркоров должен 47 тысяч рублей Адвокат Добровинский: Киркоров не закрыл долг перед налоговой из-за отъезда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров, которым ФНС заинтересовалась после скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, не выплатил страховую задолженность перед налоговой, потому что находился не в России, сообщил NEWS.ru его адвокат Александр Добровинский. По словам юриста, поп-король вернулся на родину и готов закрыть долг в 47 тысяч рублей.

Я прочел в СМИ, но, я думаю, что для Филиппа это не проблема. Он только вернулся, его не было в Москве. Кто же мог за него заплатить? Думаю, он заплатит в понедельник. Вообще, для такого состоятельного человека, как Филипп Киркоров, блокировка 47 тысяч рублей, не думаю, что это большая проблема, — сказал адвокат.

Ранее стало известно, что ФНС заблокировала счета Киркорова. Исполнитель не внес страховые платежи на сумму 47 тысяч рублей.

В декабре Telegram-канал Baza сообщил о возросших долгах Киркорова. По его информации, исполнитель задолжал налоговой свыше 12 млн рублей. Канал уточнил, что за месяц до этого цифра не превышала 6 млн рублей. При этом канал отметил, что за свое 45-минутное выступление музыкант берет от 7 до 10 млн рублей, поэтому повинности перед Федеральной налоговой он сможет искупить за два концерта.