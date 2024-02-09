Представитель Киркорова ответила на сообщения о камбэке певца в шоу «Маска» Представитель Киркорова отказалась комментировать слухи о его возвращении на НТВ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в разговоре с NEWS.ru не стала комментировать публикации в СМИ о якобы возвращении исполнителя в шоу «Маска» в качестве председателя жюри. По ее словам, подобная информация носит конфиденциальный характер.

Не могу прокомментировать. Это конфиденциальная информация. Обратитесь к руководству телеканала, — добавила Успенская.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Киркоров вернется на российские телеэкраны после скандала, вызванного его участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По его данным, поп-король займет место председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на канале НТВ.

Пятый сезон шоу «Маска» должен был выйти 11 февраля, однако премьеру перенесли на неделю. По данным СМИ, это связано с Филиппом Киркоровым. Он был членом жюри шоу «Маска» на протяжении четырех сезонов, однако из-за «отмены» певца его участие в проекте оказалось под вопросом.

При этом музыкальный критик, ведущий Сергей Соседов считает, что создатели шоу «Маска» не стали бы переносить премьеру из-за Киркорова. По его словам, любого участника жюри всегда можно заменить. Организаторы могли посчитать, что сейчас неподходящее время для показа.

Киркоров из-за скандала на некоторое время покидал Россию, отправившись сначала в Дубай, а затем в США. 7 февраля о возвращении артиста в Москву рассказала супруга пластического хирурга Тимура Хайдарова блогер Светлана Сильваши. На своей странице в социальной сети она опубликовала видеоролик с участием исполнителя.