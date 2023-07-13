Mash: актрису Марину Неелову госпитализировали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марина Неелова

Телеграм-канал Mash сообщил об экстренной госпитализации актрисы Марины Нееловой в тяжелом состоянии. Все постановки с ее участием в московском театре «Современник» отменили.

По данным канала, сейчас актриса находится под постоянным наблюдением врачей. Ее представители ситуацию пока не комментировали.

Как пишет Mash, Неелова еще в начале месяца обращалась к врачам с жалобами на боли в животе. По информации канала, ей диагностировали нарушение водно-электролитного баланса, системные воспалительные процессы, неинфекционный гастроэнтерит и колит. На дополнительном обследовании, как сообщает канал, у Нееловой обнаружили новообразование в кишечнике и назначили ей тотальную биопсию.

Марина Неелова снималась в таких картинах, как «Осенний марафон» и «Старая, старая сказка». За роль в ленте «Ты у меня одна» в 1994 году актриса стала лауреатом кинопремии «Ника». При этом большую часть карьеры — с 1974 года и по настоящее время — Неелова работает в театре «Современник». Там она участвовала в постановках «Ревизор», «Вишневый сад» и «Двенадцатая ночь».

Ранее появилась информация, что в возрасте 44 лет скончалась актриса театра и кино Лариса Маршалова. Она известна по своим ролям в сериалах «Каменская» и «Журов».