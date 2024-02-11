Пугачева, концерты в Дубае, отъезд в США: куда пропал Валерий Леонтьев

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Валерий Леонтьев

Певец Валерий Леонтьев более двух лет на появляется на сцене и не дает концертов в России. Что известно о его жизни в США, какие последние новости выходили об артисте?

Где сейчас живет и чем занимается Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев сейчас проживает в США, где давно приобрел недвижимость, заявил NEWS.ru продюсер Евгений Кобылянский. По его словам, после начала спецоперации певец намеренно принял решение не комментировать события в мире.

«Валерий Яковлевич в Америке. У него там давным-давно недвижимость. Он, будучи человеком осторожным, вероятно, посчитал, что в этой ситуации может себе позволить отсидеться в тихой гавани „действительно тихо“. При этом никого не оскорблять, не задевать и дать возможность прийти к осознанному решению внутри себя», — отметил Кобылянский.

Леонтьев иногда выступает на корпоративах. По данным KP.RU, исполнитель в январе вышел на сцену на вечеринке в Дубае. Также он поет на закрытых мероприятиях за границей для русскоязычной аудитории, сообщил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев.

«Зная сегодняшнюю ситуацию, он даже не рыпается, остается в США. Дает разве что частные концерты на закрытых мероприятиях, скорее всего, даже не в России: Дубай и еще какие-то места, где он может выступить для русскоязычной аудитории», — рассказал Бабичев.

Однако директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев утверждает, что артист не эмигрировал в США на постоянное место жительство. По его словам, он лишь регулярно навещает свою супругу, которая много лет живет в Америке. При этом исполнитель не намерен давать выступления в России в честь своего юбилея — 19 марта Леонтьеву исполняется 75 лет.

Что известно о гражданской позиции Леонтьева

Журналист и телеведущая Ксения Собчак во время интервью с латвийской певицей Лаймой Вайкуле обсудила позицию Валерия Леонтьева, обратив внимание, что он не давал комментариев на тему политики после начала СВО.

«И в этом смысле история с Валерием Леонтьевым показательная, он до не давал никаких интервью, после не давал, и, кажется, это оказалась самая мудрая позиция, которая может быть в нашем с вами современном мире хаоса», — отметила Собчак.

Лайма Вайкуле в ответ заявила, что Леонтьев предпочитает спокойную жизнь в Штатах без участия в политических обсуждениях.

«Валера в Америке, занят собой. Он не дает никому интервью. Никогда в своей жизни. У него ничего не изменилось, он не предал себя. Он также продолжает ничего не говорить ни про себя, ни про кого-то», — сказала Вайкуле.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Валерий Леонтьев

Какие отношения у Валерия Леонтьева с Аллой Пугачевой

Концертный директор Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru сообщил, что Валерий Леонтьев поддерживал хорошие отношения с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

При этом Лавров считает, что Леонтьева нельзя отнести к «клану Пугачевой», поскольку исполнитель обрел популярность без помощи артистки. Однако он иногда все же участвовал в ее «Рождественских встречах».

«Просто он очень закрытый человек, и в общем-то он сам себе „клан“, масштабная глыба, всегда собирал полные залы и не нуждался в ком-то», — добавил концертный директор.

В 2021 году Валерий Леонтьев также прокомментировал слухи о том, что их с Аллой Пугачевой когда-то связывали романтические отношения.

«Почему связывали? Они нас и связывают. Для меня этот вопрос провокационный: ведь не только признание близости, но и ее отрицание может прозвучать обидным для женщины, так что переадресую этот вопрос Алле», — ответил певец MK.RU.

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