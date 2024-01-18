Директор Леонтьева прокомментировал слухи об эмиграции артиста в США Директор Леоньтева Чигирев опроверг слухи об эмиграции артиста в США

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Директор российского исполнителя Валерия Леонтьева Борис Чигирев назвал недостоверной информацию о том, что артист эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. При этом, по его словам, которые приводит KP.RU, музыкант не планирует выступить с юбилейным концертом в РФ в 2024 году.

Нет, не хочет. Никаких активностей, — сказал Чигирев.

Директор артиста напомнил, что супруга Леонтьева давно проживает в Штатах. Он отметил, что исполнитель регулярно навещает жену, но сам к ней не переехал.

Ранее появилась информация о том, что Валерий Леонтьев вновь вышел на сцену впервые за последние два года. Отмечается, что артист пел сам, без фонограммы. По информации журналистов, во время мероприятия Леонтьев исполнил для поклонников свой хит «Дельтаплан». Гонорар певца, согласно публикациям, составил около 10 млн рублей, а выступление продлилось меньше часа.

После этого друг музыканта Михаил Герцман рассказал, что Леонтьев изредка выступает на закрытых мероприятиях, и не любит откровенничать на эту тему. Он также добавил, что артист не планирует возвращаться к активной концертной деятельности. По его словам, певец долгое время отдыхал за границей и его отсутствие не связано с тяжелой болезнью.