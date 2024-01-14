Леонтьев вернулся на сцену после операций: где выступил, как себя чувствует

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Валерий Леонтьев

Народный артист Российской Федерации Валерий Леонтьев решил вернуться на сцену после болезни и операций. Что известно о его здоровье, где сейчас музыкант?

Правда ли, что Валерий Леонтьев вернулся на сцену

KP.RU пишет, что артист впервые с 2020 года представил свои номера публике. По информации издания, Леонтьев выступил на закрытой вечеринке в Дубае. На мероприятии 75-летний исполнитель появился в узких кожаных брюках.

«Заметно похудевший, немного пошатывался с непривычки — все-таки перерыв в два года от выступлений», — отмечают журналисты.

Отмечается, что артист пел сам, без фонограммы. По информации журналистов, во время мероприятия Леонтьев в том числе исполнил для поклонников свой хит «Дельтаплан». KP.RU пишет, что гонорар певца за мероприятие составил около 10 миллионов рублей, а выступление Леонтьева продлилось меньше часа.

Что известно о здоровье Валерия Леонтьева

В 2019 году артист признался, что в 1980-х пытался лечиться от депрессии алкоголем. По его словам, со временем он все же понял утопичность этой идеи и стал отказываться даже от бокала шампанского.

«Сколько раз мне хотелось отгородиться от всего внешнего мира лет на пять — семь! Я ложился, поворачивался лицом к стене, но через пару часов вскакивал и работал дальше. Было время, когда я пытался лечиться от депрессии алкоголем. К счастью, быстро сообразил, что до добра это не доведет», — рассказывал музыкант.

В 2021 году артист перенес две сложные операции: сначала на глазах, а затем на ногах. Близкие Леонтьева рассказали, что проблемы со здоровьем преследуют звезду с 2000-х.

«Больные колени его беспокоят с начала нулевых. Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные па, он повредил мениск на одной ноге, а вскоре и на второй. Видимо, старые травмы дали о себе знать», — отметили собеседники KP.RU.

Они добавили, что певец испытывал проблемы с глазами, предположив, что это последствие неудачной пластической операции, из-за которой веки артиста не закрываются до конца и музыкант плохо спит. По словам близких, в райдере Леонтьева прописано, что окна в его номере и в гримерке должны быть заклеены черными пакетами.

В 2020 году Леонтьев продемонстрировал во время деловой поездки в Эмираты результаты похудения. Артист сбросил около восьми килограммов.

«Он сначала немного набрал, а сейчас действительно скинул восемь килограммов. Никакой секретной диеты тут нет, Валерий Яковлевич ежедневно занимается спортом, правильно питается, старается соблюдать режим. Он давно отказался от вредных привычек, чувствует себя прекрасно», — рассказал StarHit директор артиста Борис Чигирев.

В 2022 году Леонтьев перенес коронавирус. Заболевание прошло легко, через несколько дней артист уже встал на ноги.

Сейчас, по неподтвержденной информации, артист страдает от некой тяжелой болезни. По данным KR.RU, Леонтьев до сих пор проходит реабилитацию после операции, которую перенёс весной 2022 года, но не может прыгать и танцевать на сцене, как прежде.

Где сейчас Валерий Леонтьев

Артист исчез со сцены и не появлялся на светских мероприятиях с начала проведения российской спецоперации на Украине. Певец улетел в США в феврале 2022 года вместе с супругой Людмилой Исакович. Музыкант Юрий Лоза рассказывал, что певец обосновался в Майами, где уже более 20 лет живет его жена.

«Вот Леонтьев давно обосновался в Майами, там у него дом. А сюда он приезжает на работу. И что, Леонтьев сильно наш? За рубеж уезжают те, кто имеет недвижимость в этих странах. Люди иногда просто уезжают переждать все происходящее. Они же не отказываются от гражданства», — заявил тогда Лоза.

Пара живет на двухэтажной вилле площадью 386 кв. м с тремя спальнями. Известно, что дом находится на закрытой охраняемой территории в элитном районе Корал-Гейблс.

На официальном сайте Леонтьева отсутствует информация о концертах в России или за границей. По данным СМИ, он зарабатывает на частных мероприятиях, а весной 2023 года приезжал в Москву на корпоратив, где выступил за 3,5 млн рублей.

«От телевизионных съемок Валера тоже отказывается, говорит, здоровье не позволяет участвовать в телепроектах. Но на прошлой неделе он инкогнито приезжал в Москву, выступал на корпоративе», — сообщили друзья певца в апреле 2023 года.

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