Робособака с ИИ впервые выявила нарушителей на мероприятии В Казахстане на Дне металлурга робособака с ИИ впервые выявила нарушителей

В Казахстане робособака с искусственным интеллектом впервые нашла нарушителей на Дне металлурга в Карагандинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона. С ее помощью удалось выявить четверых человек, у которых были проблемы с законом.

На мероприятии присутствовало 115 тыс. человек, среди которых робопес сумел найти уклониста от уплаты алиментов, двух должников и ранее судимых людей, которые нарушили предписания о домашнем аресте. Ведомство отметило, что робопсы имеют доступ к полицейским базам данных, поэтом идентификация людей для них не составляет труда.

Нарушителей привлекли к ответственности. А сотрудники полиции Казахстана планируют чаще пользоваться помощью робособак в поиске злоумышленников.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предположил, что программирование как профессия исчезнет к концу 2026 года. По его словам, искусственный интеллект сможет создать машинный код быстрее, чем традиционные компьютеры-компиляторы.

До этого стало известно, что российские врачи смогут использовать искусственный интеллект для усовершенствования методик диагностирования ЭКГ и колоноскопии. Также нейросети уже применяли при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки.