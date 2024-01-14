Друг Валерия Леонтьева рассказал о внезапном возвращении певца на сцену Писатель Герцман: Леонтьев не планирует возвращаться к концертной деятельности

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Валерий Леонтьев

Певец Валерий Леонтьев изредка выступает на закрытых мероприятиях, однако не планирует возвращаться к активной концертной деятельности, рассказал NEWS.ru писатель и близкий друг артиста Михаил Герцман. По его словам, Леонтьев долгое время отдыхал за границей и его отсутствие не связано с тяжелой болезнью.

С его слов я знаю, что Валерий изредка дает концерты. На последнем мероприятии, о котором я слышал, он выступал около полугода назад. Но все эти концерты закрытые. Он не хочет откровенничать на эту тему. Я полагаю, что какая-то группа богатых людей за гонорар пригласила его выступить, оплатила дорогу. Такое ведь практиковали, когда, например, Шуфутинский жил за границей. О том, что он хочет возобновить активную концертную деятельность, я не слышал. Валерий долгое время отдыхал, так что его отсутствие связано не с болезнью, — сказал Герцман.

Ранее появилась информация о том, что Валерий Леонтьев вновь вышел на сцену впервые за последние два года. Отмечается, что артист пел сам, без фонограммы. По информации журналистов, во время мероприятия Леонтьев исполнил для поклонников свой хит «Дельтаплан». Гонорар певца, согласно публикациям, составил около 10 миллионов рублей, а выступление продлилось меньше часа.