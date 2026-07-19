Вассерман рассказал о подвохе с устной проверкой домашних заданий

Устная проверка домашних заданий в школах — хорошая идея, но несет элемент лотереи, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, у преподавателей физически не хватит времени выслушать всех.

Сама идея устных объяснений весьма полезная. Устно человек, конечно, может объяснить, а не цитировать, только если понимает. Есть один подводный камень — у учителя физически нет времени спрашивать устное объяснение у всех учеников, — добавил парламентарий.

Он также сравнил устную проверку с классической билетной системой экзаменов. Вассерман подчеркнул, что часть студентов учит не весь материал, надеясь на удачу.

Это всегда лотерея, как классическая билетная система экзаменов, об уходе которой сейчас многие жалеют. Многие ученики в надежде на везение изучают далеко не все предложенные билеты. Так и с устной проверкой — многие будут надеяться на везение. Попробовать стоит, но надо понимать, что это не решит полностью задачу — добиться самостоятельной работы, а не использования модных сейчас имитаторов интеллекта, — подытожил Вассерман.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что домашние задания в российских школах следует проверять в устной форме. По его мнению, ученик должен не только сдать письменную работу, но и объяснить, как именно он ее выполнил.