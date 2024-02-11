Последние новости российского шоу-бизнеса 11 февраля: скандалы, списки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала телеканал НТВ за эфир о ней, а российские артисты могут лишиться не только концертов в России, но и доходов с рекламной деятельности. Какие известны последние новости российского шоубиза?

Кто попал в список запрещенных артистов

СМИ опубликовали новый черный список артистов, концерты которых сейчас запрещены на территории России. В него вошли участники «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой: певцы Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и Анна Асти (Анна Дзюба).

Также под запрет якобы по идеологическим причинам могли попасть Дора (Дарья Шиханова), Слава Марлоу (Артем Готлиб, в списке обозначен как Максим Марлоу), Markul (Марк Маркулис), Loqiemean (Роман Худяков), Scally Milano (Даниил Дмитриев, обозначен как Дмитрий Даниил), группа Shortparis, Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай», группа «Слот», группа The Matrixx, Ольга Арефьева, Максим Леонидов, группа «Монгол Шуудан», группа «План Ломоносова», Рита Дакота, Альбина Джанабаева, Дмитрий Емельянов и Александр Казян.

Официальных подтверждений или комментариев от вышеперечисленных артистов по поводу этой информации не поступало. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также сообщила, что узнала о существовании черного списка из прессы, и предложила уточнить его подлинность у Министерства культуры.

Кого из артистов могут лишить доходов в РФ

В Госдуме обсуждают законопроект о запрете гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на сайтах и в соцсетях иностранных агентов. В случае его принятия, доходов в России могут лишиться внесенные Минюстом РФ в список иноагентов артисты, среди них — Семен Слепаков, Егор Бортник, Максим Покровский, Елизавета Гырдымова (Монеточка), Илья Прусикин, Мария Максакова, Земфира, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Максим Галкин, Александр Роднянский, Иван Алексеев (Noize MC), Мирон Федоров (Оксимирон), Моргенштерн, Иван Дремин (Face), Михаил Шац, Татьяна Лазарева, Руслан Белый, Артур Смольянинов (Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Макаревич

Что за скандал с Собчак и НТВ

Телеканал НТВ выпустил программу «ЧП. Расследование», эфир которой был посвящен телеведущей и журналисту Ксении Собчак.

«Ксения Собчак регулярно оказывается в центре скандалов, но до сих пор ей удавалось выходить сухой из воды. Теперь же, как утверждают общественники, есть достаточно доказательств, чтобы признать ее иноагентом. В новом выпуске программы „ЧП. Расследование“ пытаемся разобраться, удастся ли „блондинке в шоколаде“ и на этот раз остаться безнаказанной или придется брать билет в один конец, чтобы скрыться от российского правосудия», — говорилось в анонсе программы.

Телеведущая после просмотра выпуска заявила, что большинство сказанного авторами программы — неправда.

«Бинго было собрано, упомянули и вспомнили все: отца, выборы-2018, крабовый бизнес, гаденышей (10-летний юбилей отметили, с 2012 года у всех биографов моих в ходу), за Русь усрусь, форумчаночку, рестораны, недвижку, гражданство, Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Блиновскую (ее вообще чуть ли не я посадила, хотя она интервью после меня надавала — только в путь)», — отметила Собчак в авторском канале «Кровавая барыня».

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