Мизулина оценила «список запрещенных артистов» Мизулина: подтвердить или опровергнуть «список запрещенных артистов» я не могу

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина не стала подтверждать или опровергать существование «списка запрещенных артистов», так как сама узнала про него в СМИ. В своем Telegram-канале она посоветовала обращаться за информацией об этом в Министерство культуры.

Я впервые увидела этот список якобы «запрещенных артистов» от вас и в СМИ. Никаких деталей я не знаю, откуда появился список — тоже. Подтвердить или опровергнуть факт его существования не могу. Этот вопрос лучше задать Министерству культуры, — написала Мизулина.

По словам главы Лиги безопасного интернета, информация о тех, насчет кого организация обращалась в органы, доступна в ее канале. Она опубликовала список, предположительно, попавших под запрет исполнителей. В нем такие музыканты и коллективы, как Анна Асти, Loqiemean, Markul, Дима Билан, Глюкоза, Shortparis, Филипп Киркоров, ДДТ, Земфира (Земфира Рамазанова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Louna, «Порнофильмы» (солист Владимир Котляров внесен Минюстом РФ в список иноагентов), — всего больше 70.

Ранее сообщалось, что Дима Билан намерен дать в феврале два концерта в Москве, после чего отправится в тур по России. В том, кого из артистов могли «отменить», разбирался NEWS.ru.