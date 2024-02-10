Мальдивы, Файзиев, театр: как живет звезда «Триггера» Светлана Иванова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Светлана Иванова

Актриса Светлана Иванова активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах артистка задействована сейчас, что известно про ее личную жизнь?

Чем известна Иванова

Светлана Иванова родилась 26 сентября 1985 года в Москве. Училась во ВГИКе.

«Каждый год в театральные вузы набирают девушек определенного типажа: то хохотушек с аппетитными формами, то томных и молчаливых худышек. В тот год набирали роковых красавиц, видных, эффектных... А мне говорили: „Вы слишком маленькая. Этакая пионерка с барабаном“. Я и правда была такой — восторженной, рвущейся в бой, с двумя косичками и в короткой юбочке... Но вот в институте кинематографии, где рост не так важен, все оказалось проще. Мне сразу стало очень уютно в этом огромном здании с колоннами», — вспоминала она.

В кино актриса дебютировала в 2003 году в сериале «Крестный сын». Также Иванова снималась в проектах «Фотоохота», «9 рота», «Четыре таксиста и собака — 2», «Чизкейк», «От любви до кохання», «Дом Солнца», «Кошечка», «Москва, я люблю тебя!», «Вербное воскресенье», «Журов», «Доктор Тырса», «Август. Восьмого», «Грач», «Тест на беременность», «Как я стал русским», «Триггер», «Текст на беременность — 2», «Аванпост», «Тест на беременность — 3» и других.

Всего в ее фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Ивановой

В 2006 году на съемках картины «От любви до кохання» Светлана Иванова познакомилась с оператором Вячеславом Лисневским. Пара встречалась три года и даже провела обряд бракосочетания на Мальдивских островах, однако в России такая церемония официальной не считается.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Джаник Файзиев и Светлана Иванова

В 2012 году актриса родила дочь Полину. Об отце ребенка она не рассказывала, но в 2015 году стало известно, что Иванова состоит в отношениях с женатым режиссером Джаником Файзиевым, который старше нее на 24 года. Они вместе работали над проектом «Август. Восьмого».

Тогда деятель искусства состоял в браке с актрисой Линой Эспли и воспитывал двоих детей от нее.

«Я переживала за себя в меньшей степени, скорее за него, за то, что кому-то может быть очень больно и неприятно это активное обсуждение. Относительно себя скажу так: неприятно, когда за тобой подсматривают. Это почти физическое ощущение чего-то липкого», — рассказывала она на YouTube-шоу «Сама Меньшова».

В 2018 году артистка вновь стала мамой, родив вторую дочь, Миру, от Файзиева. Вскоре режиссер развелся с женой, и они с Ивановой сыграли тайную свадьбу в 2019 году.

«Родители никак не артикулировали мне свое отношение, уважали меня как взрослого самостоятельного человека. Подозреваю, что они переживали за меня, но страшно благодарна за то, что они это не показывали», — вспоминала актриса.

Чем сейчас занимается Иванова

Светлана Иванова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Враги. История любви», «Житие FM», «Три товарища» и «Собрание сочинений».

В 2023 году артистка снялась в проектах «Девка-баба», «Триггер. Фильм», «Тест на беременность — 4», «Секс. До и после» и «Отмороженные». В скором времени также должны выйти проекты «Степные боги» и «Юг» с ее участием.

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