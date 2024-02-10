Крым, уход из «Табакерки», Богомолов: как живет актриса Роза Хайруллина

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роза Хайруллина

Заслуженная артистка России Роза Хайруллина активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах актриса задействована сейчас, почему она ушла из «Табакерки»?

Чем известна Хайруллина

Роза Хайруллина родилась 12 сентября 1961 года в Норильске. После школы поступила в Казанское театральное училище, окончив которое, начала работать в Казанском театре юного зрителя.

В 1996 году уехала из Казани, поскольку Казанский ТЮЗ был уничтожен пожаром. Немного поработав в Челябинском ТЮЗе, в 1997 году получила приглашение в Самарский театр «СамАрт», где вскоре стала ведущей актрисой.

В 2009 году была приглашена в труппу Московского театра-студии под руководством Олега Табакова («Табакерка»). В разные годы также играла на сцене театра им. Ленсовета, на сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького, в театре «Приют комедианта» (Санкт-Петербург), в Театре Наций.

В кино Хайруллина начала сниматься после 40 лет. Она дебютировала в фильме «Иван Грозный» в 2009 году. Также актриса играла в проектах «Пятая группа крови», «Орда», «Далеко от войны», «А у нас во дворе...», «Приказано забыть», «Ни слова о твоей матери», «Училка», «Я умею вязать», «Ольга», «Крым», «Кислота», «Твою мать!», «Содержанки», «В клетке», «Тварь», «Плачу с вами», «Водоворот», «Содержанки-2», «Выжившие», «Содержанки-3», «1703», «Тайное влечение», «Сердце пармы», «Шурик» и других.

Всего в фильмографии артистки более 80 работ.

Что известно о личной жизни Хайруллиной

Роза Хайруллина не замужем. Детей у 62-летней актрисы тоже нет.

Она отмечала, что одним из самых счастливых периодов ее жизни был момент службы в Казанском ТЮЗе. Тогда у нее были родные и друзья, однако в середине 1990-х все изменилось: за полгода она потеряла близких людей, включая родителей и брата.

«Лишилась всего в один миг: брат был наркоманом, заложил квартиру, потом умер, жилье ушло за долги. В течение полугода у меня умерла вся семья, семь человек. Отец, мать и все остальные. Жизнь поделилась на „до“ и „после“, я осталась в „до“», — вспоминала Хайруллина.

После этого около года артистка проработала в Голландии, затем переехала в Самару и устроилась в «СамАрт», где играла по 30 спектаклей в месяц. Однажды в город приехал режиссер Константин Богомолов и позвал Хайруллину в Москву.

«Я очень рада, что в моей жизни появился Костя Богомолов, который ставит мне голову на место. У него есть для меня какие-то секретные слова, которые помогают выживать. Он просто дает работу. Верит в меня. Толкает вперед, чтобы я совсем не умерла», — рассказывала актриса.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Роза Хайруллина

Почему Хайруллина ушла из «Табакерки»

В 2020 году Роза Хайруллина ушла из «Табакерки». Тогда в СМИ распространились слухи о том, что актер Владимир Машков, возглавивший театр после Олега Табакова, уволил многих актеров, которые годами работали в учреждении.

Однако Хайруллина эту информацию опровергла.

«Никто меня не выгонял. Даже не намекал. Я сама решила уйти, потому что не вижу смысла в своем пребывании на сцене. Сегодня мне нечего сказать зрителю. Пандемия внесла коррективы в жизнь многих людей, включая мою. Зрители собираются в зале для общения с живыми артистами, чтобы зарядиться от них нужным настроем, энергией. Но когда артист немногим отличается от зрителя — зачем? Извините. Лично я не понимаю артистов, которые собираются играть на сцене в наше время. Сомневаюсь в смысле театра сегодня. И пока беру паузу», — заявила она.

Почему Хайруллину не пустили на Украину

В 2021 году во время оформления пассажиров рейса Минск — Киев в киевском аэропорту задержали Розу Хайруллину. Актрису не пустили на территорию Украины из-за прошлогодней поездки в Крым. Ей пришлось вернуться рейсом в Минск.

Хайруллина подтвердила, что посещала Крым весной 2020 года. На полуострове она была с частным визитом и приехала по просьбе подруги, которая занималась оформлением набережной в Андреевке около Симферополя.

Чем Хайруллина занимается сейчас

Роза Хайруллина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Он в Аргентине», «Где ты был так долго, чувак?», «Не могу приехать, цветет миндаль», «Воскресение», «Разговоры после погребения» и «Карамазовы».

В 2023 году актриса снялась в картинах «Бери да помни», «Гид и большие соблазны», «Содержанки-4», «Трепачи», «Кеша должен умереть», «Домовой» и «Живые». В 2024 году должен выйти проект «Соло» с ее участием.

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