Звезда «Содержанок» Хайруллина ушла из театр Олега Табакова из-за Машкова

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Российская актриса Роза Хайруллина, известная по роли в сериале «Содержанки», покинула Московский театр Олега Табакова спустя 11 лет работы. Это произошло из-за массовых увольнений, которые устроил художественный руководитель Владимир Машков.

Актриса Татьяна Нестеренко рассказала в Instagram, что на следующий день после того, как 17 августа труппа отметила 85-летие со дня рождения Табакова, Машков уволил половину актёров.

Табаков брал в свои театры только самых из самых... Все они служили до сегодня в «Табакерке»! — написала Нестеренко.

После случившегося Хайрулина тоже приняла решение покинуть театр, передают «Невсвкие новости».

Ранее Владимир Машков опубликовал архивное фото, на котором он запечатлён с товарищем по творческому цеху Евгением Мироновым и основателем «Табакерки». Снимком оказался стоп-кадр из передачи Владимира Верника «Субботний вечер с Олегом Табаковым», которая вышла в эфир на канале РТР (ныне «Россия 1») в 1996 году, писал NEWS.ru.