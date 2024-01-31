«Чебурашка», отъезд в Аргентину, дети: где сейчас актриса Ольга Кузьмина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Кузьмина

Ольга Кузьмина — актриса театра, кино и дубляжа. В каких проектах она задействована сейчас, почему артистка уезжала из России?

Чем известна Кузьмина

Ольга Кузьмина родилась 16 июня 1987 года в Москве. После окончания школы она училась на заочном отделении факультета культурологии в Государственной академии славянской культуры, но позже перевелась в Российский институт театрального искусства — ГИТИС.

В кино актриса дебютировала в юном возрасте в «Ералаше». Также она снималась в проектах «Счастливы вместе», «Универ», «Солдаты-15. Новый призыв», «Гаражи», «Молодожены», «Лучшее лето нашей жизни», «Отражение», «Кухня», «Фронт», «Кухня в Париже», «Отель Элеон», «Кумир», «Кухня. Последняя битва», «Ивановы-Ивановы», «Две жены», «Гранд», «Кухня. Война за отель», «Сториз» и других.

Кроме того, Кузьмина занимается озвучкой. Ее голос можно услышать в мультфильмах «Сказочный патруль», «Сказочный патруль. Хроники чудес», «Кощей. Начало», «Зебра в клеточку. Дружные песенки», «Музыкальный патруль. Сказочные песни». Также в 2022 году она озвучила Чебурашку в одноименной картине Дмитрия Дьяченко.

Всего в фильмографии актрисы на данный момент 60 работ.

Что известно о личной жизни

Первый раз Ольга Кузьмина вышла замуж в 2010 году за психолога Алексея Терещенко. В 2013 году у пары родился сын Гордей, однако в 2019 году брак распался.

Второй муж актрисы — экскурсовод Евгений Апанасевич. В октябре 2023 года Кузьмина родила дочь Миру-Марию. Она появилась на свет в Аргентине и сразу получила гражданство страны.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Ольга Кузьмина

«Наша Мира-Мария. Имя зарегистрировали, теперь осталось поделиться с вами его историей. Начнем с первой части — Мира. Мысли об этом имени к нам пришли еще несколько месяцев назад. Во-первых, нам просто оно понравилось по звучанию. Именно в такой короткой форме: красивое, лаконичное, запоминающееся. Во-вторых, еще не родившись, малышка совершила 34 перелета и побывала в 10 странах — в общем, попутешествовала по миру. В-третьих, для нас это ассоциация с миром и в более глобальном смысле. Так мы пришли к тому, что родится у нас девочка Мира!» — объяснила выбор имени артистка.

Почему Кузьмина уезжала из России

В 2023 году, незадолго до вторых родов, Ольга Кузьмина вместе с мужем улетела в Аргентину. Это вызвало негодование среди некоторых поклонников актрисы, которые решили, что пара эмигрировала. Однако в ноябре прошлого года знаменитость вернулась в Россию.

«Ура! Мы прилетели! Какое счастье снова увидеться с близкими! Хотя и не все смогли сегодня к нам приехать, но мы точно знаем, что в скором времени вся наша большая семья воссоединится. А пока радуемся встрече, обнимаемся и спешим домой!» — сообщала Кузьмина в соцсетях.

Чем сейчас занимается Кузьмина

Ольга Кузьмина продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в спектакле «Старый новый Фауст».

В 2023 году актриса снялась в проекте «Вася не в себе». В скором времени также планируется премьера сериала «Карта желаний» с ее участием.

Кроме того, в 2025 году должно выйти продолжение «Чебурашки».

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