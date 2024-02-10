«Дозоры», тайна личной жизни, съемки: куда пропала актриса Галина Тюнина

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Галина Тюнина

Народная артистка России Галина Тюнина, прославившаяся благодаря роли Ольги в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор», активно снимается в кино и играет в театре, однако ничего не рассказывает про свою личную жизнь. Чем она занимается сейчас, в каких проектах задействована?

Чем известна Тюнина

Галина Тюнина родилась 13 октября 1967 года в городе Большой Камень. В 1986 году окончила Саратовское театральное училище. Потом училась в актерской группе режиссерского факультета ГИТИСа у Петра Фоменко.

После окончания обучения Тюнина поступила в труппу театра «Мастерская Петра Фоменко», созданного на базе студенческого курса, и стала одной из ведущих актрис этого театра.

«Моя жизнь и сегодня, и вчера, и завтра связана с Петром Наумовичем, независимо от всего. Интерес к разным сторонам жизни человека, к различным областям искусства, литературы всегда приветствовался. Пожалуй, музыке мой учитель отдавал предпочтение, считая, что отсутствие музыки у человека равносильно обрубленному телу», — признавалась она.

В кино артистка дебютировала в 1990 году в картине «Повести Белкина: Гробовщик». Также она снималась в проектах «Дневник его жены», «Дневник убийцы», «Прогулка», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Снегурочка», «Дар», «Сон в летнюю ночь», «Война и мир. Начало романа», «Северный ветер», «Сокровенный человек», «Портрет незнакомца» и других.

Всего в фильмографии Тюниной на данный момент 40 работ.

«Я с детства хотела стать артисткой, именно театральной. Дыхание зрительного зала вызывало какой-то трепет, мне нравилось, говоря попросту, играть. Представляла, что выхожу на сцену и играю — не знаю, как именно, но играю. А публика, естественно, внимает. Но путь оказался длинным: театральная студия, театральное училище, потом Саратовский драматический театр. Пришло понимание, что, оказывается, в театре, помимо желания выйти и играть, нужно владеть определенными законами сцены, законами слова», — рассказывала артистка про свою профессию.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Галина Тюнина

Что известно о личной жизни Тюниной

Галина Тюнина ничего не рассказывает про свою личную жизнь.

В молодости она вышла замуж за композитора Олега Синкина, но вскоре супруги развелись.

Информации о том, есть ли у актрисы муж или дети, нет.

«Пусть это остается моей маленькой тайной. Ну должна же быть в актрисе какая-то загадка?» — комментировала Тюнина вопросы про личную жизнь.

Чем Тюнина занимается сейчас

В 2021 году Галина Тюнина удостоилась звания народной артистки России.

Сейчас она задействована в постановках «Война и мир. Начало романа», «Сон в летнюю ночь», «Вишневый сад», «Безумная из Шайо», «Семейное счастие» и «Триптих».

В 2023 году Тюнина также снялась в проектах «За нас с вами» и «СЛОН».

Читайте также:

Украина, критика артистов, отсутствие детей: куда пропала Юлия Михалкова

Полиция, роман с бизнесменом, туризм: где сейчас актриса Екатерина Маликова

Бездетность, дом престарелых, пять мужей: куда пропала Татьяна Доронина