Вышел трейлер фильма «Северный ветер» Ренаты Литвиновой

Компания Sony Pictures опубликовала тизер-трейлер фильма «Северный ветер» российского режиссёра Ренаты Литвиновой. Премьера намечена на 26 ноября.
Картина рассказывает о влиятельном женском клане, члены которого долгое время правят на большой территории. Их власти не было предела до одного дня, который изменил всё, говорится в описании ленты.
Роли в проекте исполнили Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Никита Кукушкин, Манана Татибадзе и сама Литвинова.
Музыку к картине написала российская исполнительница Земфира.
Как писал NEWS.ru, Sony Pictures опубликовала тизер-трейлер фильма «Петровы в гриппе» российского режиссёра Кирилла Серебренникова. Премьера запланирована на 2021 год.
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