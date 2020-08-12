Вышел трейлер фильма «Северный ветер» Ренаты Литвиновой

https://static.news.ru/photo/fa863f74-dc75-11ea-8e01-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Северный ветер» Фото: Sony Pictures

Компания Sony Pictures опубликовала тизер-трейлер фильма «Северный ветер» российского режиссёра Ренаты Литвиновой. Премьера намечена на 26 ноября.

Картина рассказывает о влиятельном женском клане, члены которого долгое время правят на большой территории. Их власти не было предела до одного дня, который изменил всё, говорится в описании ленты.

Роли в проекте исполнили Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Никита Кукушкин, Манана Татибадзе и сама Литвинова.

Музыку к картине написала российская исполнительница Земфира.

Как писал NEWS.ru, Sony Pictures опубликовала тизер-трейлер фильма «Петровы в гриппе» российского режиссёра Кирилла Серебренникова. Премьера запланирована на 2021 год.