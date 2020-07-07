Вышел трейлер нового фильма Кирилла Серебренникова

https://static.news.ru/photo/8dd90932-c10a-11ea-93d6-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Петровы в гриппе» Фото: SonyPicturesRU

Компания Sony Pictures опубликовала тизер-трейлер фильма «Петровы в гриппе» российского режиссёра Кирилла Серебренникова. Премьера запланирована на 2021 год

В центре сюжета фильма, снятого по одноимённому роману писателя из Екатеринбурга Алексея Сальникова, семья Петровых. Глава семьи — автослесарь, его жена библиотекарь. Пара воспитывает сына. Размеренная жизнь семьи меняется, когда все они заболевают гриппом. Ролик вышел на YouTube-канале студии.

Среди актёров, принявших участие в ленте, Семён Серзин, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Юрий Борисов, Александр Ильин-мл., украинский певец Иван Дорн, Тимофей Трибунцев, Георгий Кудренко, Семён Штейнберг, Ольга Воронина, Сергей Дрейден, Юлия Ауг, Елена Морозова, Николай Коляда и Владислав Семилетков.

Как писал NEWS.ru, компания Central Partnership опубликовала трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» российского режиссёра и актёра Данилы Козловского. Артист также исполнил главную роль в картине.