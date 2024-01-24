Полиция, роман с бизнесменом, туризм: где сейчас актриса Екатерина Маликова

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Екатерина Маликова

Актриса и модель Екатерина Маликова, получившая известность после выхода фильма «Бой с тенью 2: Реванш», снимается в кино и много путешествует. Чем она занимается сейчас, что известно про ее личную жизнь?

Чем известна Маликова

Екатерина Маликова родилась 5 марта 1982 года в городе Коломна. В 2007 году окончила школу-студию МХАТ. После учебы поступила на службу в театр «Сатирикон», где работала до 2012 года.

Маликова дебютировала в кино в 2004 году, еще во время учебы в вузе, в фильме «Ночной дозор». Также она снималась в проектах «Дневной дозор», «От 180 и выше», «Любовники», «Бой с тенью 2: Реванш», «Я сыщик», «Мент в законе», «Итальянцы», «Барвиха», «Любовь-морковь 3», «Аманда О», «Купидон», «Прощай, Катя», «Карпов. Второй сезон», «22 минуты», «Куба», «Контакт», «Коп», «В клетке», «Любовницы», «Крюк» и других.

Всего в фильмографии актрисы на данный момент 60 работ.

Что известно о личной жизни Маликовой

Екатерина Маликова не замужем. Детей у 41-летней артистки тоже нет.

«Конечно, мужчинам со мной сложно. Но и с мужчинами сейчас не так просто дело обстоит. После 25 лет, а то и раньше все они накрепко женаты, встретить свободного и нормального практически невозможно. А мне да, хочется замуж. Как и любой женщине. Хоть один разок-то надо сходить. Я в детстве очень любила сказки. И в жизни мне хочется того же. Чтобы я выходила замуж, плакала. Чтобы корону над моей головой несли. Хочу венчаться — чтобы были ощущения, что вот она, любовь, мы вместе навсегда. А дальше видно будет, разберемся», — говорила Маликова.

В 2015 году она сообщила, что стала супругой предпринимателя, но имя избранника не раскрыла. Спустя время стало известно о разводе пары, брак продлился недолго.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Екатерина Маликова

В каком скандале была замешана Маликова

В 2019 году Екатерина Маликова заявила, что состояла в отношениях с бизнесменом Александром Малисом. По ее словам, предприниматель дарил ей дорогие подарки, один из которых — квартира. Когда пара рассталась, и Маликова улетела в Таиланд, то мужчина пришел в апартаменты, сменил замки и избавился от некоторых ценных вещей и бумаг.

Бизнесмен опроверг заявления. Он сообщил, что состоял с Маликовой исключительно в дружеских отношениях, поскольку у него есть жена. Свое проникновение в квартиру артистки Малис объяснил тем, что контролировал процесс ремонта.

«Квартира Катина, все Катино. Она там делала ремонт. Потом уехала в Таиланд, немножко на лечение, так скажем. У нее стоял замок, который был у всех рабочих. Ремонт сделали, замок поменяли, я его отправил ее другу. Пока делали ремонт — протек потолок, вещи перевезли на вторую съемную квартиру, на ее же квартиру, на нее же снятую. Ее же домработница перевозила. Есть фирма, которая перевозила вещи. Я же не руками их таскал, я это все организовал. Для Кати же. Потому что ее не было в Москве, а у нее протек потолок», — утверждал бизнесмен.

Как Маликова стала жертвой воров

23 января 2023 года появилась новость о том, что в центре Москвы неизвестный украл зарядный кабель от электрокара Tesla. Машина принадлежит Екатерине Маликовой, пишет MK.RU.

Актриса оставила электромобиль на парковке в Газетном переулке, подключив его к зарядному устройству. Через сутки она не обнаружила кабель стоимостью 15 тысяч рублей.

Маликова обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Чем сейчас занимается Маликова

Екатерина Маликова продолжает творческую деятельность. В 2023 году она снялась в сериале «Первокурсницы».

Актриса рассказывала, что для поддержания стройной фигуры ей не нужно ограничивать себя в еде. При этом она всегда прислушивается к потребностям организма.

«Я могу три дня есть пирожные без остановки. Потом о них полгода не вспомню. Иногда умираю — хочу съесть кусок мяса. Съедаю стейк с кровью — и забываю о мясных продуктах на несколько месяцев», — делилась артистка.

Также Маликова любит путешествовать. Она предпочитает экстремальный туризм: прыгает с парашютом, занимается альпинизмом, дайвингом, рафтингом.

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