Бездетность, дом престарелых, пять мужей: куда пропала Татьяна Доронина

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Татьяна Доронина

90-летняя народная артистка СССР Татьяна Доронина продолжает быть президентом МХАТа, художественным руководителем и директором которого была более 30 лет. Где она сейчас, как оказалась в доме престарелых, почему так и не завела детей, хотя несколько раз была замужем?

Как Татьяна Доронина оказалась в доме престарелых

В январе 2022 года стало известно, что актриса попала в дом престарелых на юго-западе Москвы, хотя еще летом сообщалось, что она находится на лечении в подмосковном санатории «Барвиха» Управления делами президента РФ. По мнению источников NEWS.ru в театре, Доронина «вряд ли согласилась бы переехать из элитной „Барвихи“ в дом престарелых».

Действующий директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман рассказывал, что Доронина находится в Геронтологическом центре «Юго-Западный» департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. По словам директора театра, актриса оказалась там «благодаря трем людям — мэру Москвы Сергею Собянину, председателю Союза театральных деятелей Александру Калягину и министру труда и соцзащиты Москвы Евгению Стружаку».

Кехман заверял, что ни коллегам, ни поклонникам беспокоиться не о чем, поскольку об актрисе заботятся шесть медсестер, «у нее есть все — медицина, массаж, спорт».

В феврале 2022 года Доронину госпитализировали в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. По словам Кехмана, там артистка проходила лечение из-за диагностированного у нее коронавируса.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Доронина не встает с постели. Актрисе разрешили держать в палате двух кошек, с которыми она ни на минуту не расстается.

Кехман рассказал, что до пансионата и дома престарелых артистка проживала в элитной четырехкомнатной квартире в центре Москвы. Недвижимость Доронина, по словам Кехмана, завещала «какому-то сыну ее приятеля, которого она считает чуть ли не своим племянником», по имени Игорь.

Как Татьяну Доронину настигло забвение

В сентябре 2022 года артисты МХАТа имени Горького были возмущены действиями директора Кехмана, который даже публикацией на сайте не поздравил Доронину с днем рождения. При этом труппа столичного театра накануне направила наставнице и коллеге письмо. Отсутствие поздравления от дирекции театра они восприняли как оскорбление народной артистки.

Тем не менее в апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении президента МХАТа имени Горького Татьяны Дорониной орденом «За заслуги в культуре и искусстве». В тексте указа актрису поблагодарили за многолетнюю плодотворную деятельность.

Фото: kremlin.ru Церемония вручения государственных наград. Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени награждена народная артистка СССР Татьяна Доронина

Сколько раз Татьяна Доронина была замужем

Актриса была замужем пять раз. В первый раз она вышла замуж за актера Олега Басилашвили, с которым вместе училась. Будучи в браке, Доронина сделала аборт, поскольку не хотела ставить карьеру на паузу. Брак продержался семь лет, после чего распался.

Вторым супругом Дорониной стал театровед Анатолий Юфит, однако и с ним отношения не сложились. Третий брак актрисы был заключен с писателем Эдвардом Радзинским. Союз продержался пять лет. По неподтвержденным данным, причиной разрыва стал влюбленный в артистку поклонник — актер Борис Химичев. Тот ради Дорониной пришел на пробы в одном из спектаклей, но в ее присутствии не смог справиться с волнением и отказался от съемок. Позднее Химичев все же стал супругом актрисы. Пятым мужем артистки был работник ЦК ВЛКСМ Роберт Тохненко.

«У меня были замечательные, красивые, талантливые, умные, прелестные мужья. Я очень благодарна судьбе, потому что фактически с каждым из них я честно отбывала по семь лет. Я не порхала от одного к другому, это все сделано было без страшного греха. Ни с моей стороны, ни со стороны тех мужчин, которые были моими мужьями, не было никаких грехов по отношению к детям. У меня не было детей, и этих мужчин прекрасных от детей я не отнимала», — писала Доронина в мемуарах «Дневник актрисы».

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