Возвращение в театр, расплата за грехи: как живет актриса Наталья Селезнева

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Актриса Наталья Селезнева

Звезда советского кино Наталья Селезнева недавно вернулась на сцену после долгого перерыва и перенесла заболевание коронавирусом. Как живет актриса, что со здоровьем, почему она говорила о расплате за грехи?

Где сейчас Селезнева, когда вернулась на сцену

В конце декабря 2023 года звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» впервые за два года появилась на сцене. Как сообщал Telegram-канал SHOT, актриса появилась перед зрителями в инвалидном кресле.

«В декабре Наталья Игоревна появилась на сцене впервые за долгое время. Она приняла участие в спектакле „Новогодний кабачок“ в инвалидном кресле. Актриса ранее приостанавливала карьеру из-за проблем с ногами. В 2018-м она сломала шейку бедра, после чего долго не могла восстановиться», — писал SHOT 13 января.

Сама Селезнева в беседе с KP.RU 19 января опровергла информацию, что находилась в инвалидном кресле во время спектакля. По ее словам, она просто играла сцену с коллегой Александром Ширвиндтом. Селезнева подчеркнула, что чувствует себя неплохо.

«Нет, это не инвалидное кресло. На сцене стояли два кожаных кресла для меня и для Александра Ширвиндта. Мы сидели за столиком и разыгрывали нашу сцену. Я неплохо себя чувствую. И ноги после двух операций — на колене и на бедре пришлось поменять суставы, — слава богу, ходят. И по лестнице поднимаюсь. Я ведь упала тогда, поскользнулась... Но не хочу о грустном вспоминать. Сейчас все в порядке», — сказала артистка.

Селезнева добавила, что планирует и дальше заниматься любимым делом — играть на сцене.

Фото: РИА Новости Кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Александр Демьяненко и Наталья Селезнева

Как Селезнева перенесла ковид

По информации SHOT, в начале января актриса обратилась к врачам с осложнениями из-за коронавируса. Лечение Селезнева проходила амбулаторно.

«78-летняя народная артистка РФ обратилась к врачам с жалобами на плохое самочувствие, насморк и кашель. Врачи диагностировали острую инфекцию дыхательных путей. Сейчас актриса проходит лечение амбулаторно, ей прописали противовирусные препараты. На данный момент риска развития пневмонии нет», — отмечалось в публикации Telegram-канала от 13 января.

В разговоре с KP.RU Селезнева подтвердила, что заболела коронавирусом. Она уточнила, что почувствовала недомогание 6 января.

«Это правда, подхватила коронавирус. Пока лечусь дома. Но когда выздоровею, с удовольствием снова выйду на сцену. 29 декабря я играла спектакль, а 6 января уже слегла. Тест на ковид был положительный», — рассказала Селезнева.

Почему Селезнева заявляла, что расплачивается за грехи

Несколько лет назад Селезнева стала героиней программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на канале «Россия 1». Актриса вспомнила, как начинались ее отношения с супругом, артистом Владимиром Андреевым, который ушел из жизни 29 августа 2020 года. Как призналась Селезнева, ее мучили угрызения совести, поскольку ради нее Андреев ушел от актрисы Натальи Архангельской, с которой состоял в браке.

«Увести мужчину из семьи — это грех, это коварство, это эгоизм. И меня это очень долго мучило. Я думаю, что все тяжелые моменты в жизни — это была расплата за то, что я сделала. Не знаю, можно ли назвать это дурным поступком, ведь мы половинки одного целого», — рассказала она.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Наталья Селезнева и Владимир Андреев

По мнению звезды фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (новелла «Наваждение»), проблемы со здоровьем, которые случались в ее жизни, были расплатой за эти грехи.

«Я расплатилась очень жестоко — болела долго и сильно, была серьезная операция на щитовидной железе. Мне отрезали голову и заново пришили. Это расплата за грехи. После операции я не могла говорить, у меня была перерезана связка», — вспоминала артистка.

Чем знаменита Наталья Селезнева

Всесоюзный успех пришел к Селезневой в 1965 году с выходом фильма Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», где она сыграла роль студентки Лиды в новелле «Наваждение».

В 1966 году она окончила театральное училище имени Бориса Щукина (курс Бориса Захавы) и стала актрисой Театра сатиры.

В дальнейшем Селезнева еще дважды снималась в комедиях Гайдая — в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!». Также она запомнилась зрителю по ролям в таких фильмах, как «Я вас любил...», «Приключения желтого чемоданчика», «Тема» и других. Кроме того, популярностью актриса обязана юмористической передаче «Кабачок „13 стульев“», где она сыграла роль пани Катарины.

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