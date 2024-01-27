Умерла звезда «Следа» Молчанова: где еще играла протеже Арцибашева

Фото: t.me/teatrnapokrovke

Вера Молчанова

Скончалась российская актриса Вера Молчанова, которая сыграла в сериалах «След», «Карпов» и «Закрытая школа». Что с ней случилось, какими ролями она запомнилась в кино, как сложилась ее карьера в театре?

Когда умерла Вера Молчанова

Московский театр на Покровке сообщил, что актриса театра и кино Вера Молчанова скончалась 26 января в возрасте 81 года в Москве.

«Она была одной из первых, кого [основатель театра на Покровке Сергей] Арцибашев пригласил в свою труппу, одной из самых верных и преданных „Покровке“ актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра», — сообщила пресс-служба театра.

Молчанова умерла через два дня после своего дня рождения. Причина смерти актрисы не раскрывается. В театре заявили, что о месте и времени прощания с актрисой сообщат дополнительно.

Какие роли Вера Молчанова играла в театре

Молчанова с 19 лет выступала в театральных постановках. В 1962 году она после ВТУ имени Щепкина была принята в московский театр имени Станиславского.

«С 1967 года Вера Васильевна стала актрисой Московского театра комедии, а с 1991 — театра на Покровке», — сообщила пресс-служба театра.

Молчанова пришла в театр на Покровке в числе первых.

До сих пор актриса остается заявленной в некоторых спектаклях театра, таких как «Поминальная молитва» в постановке Геннадия Шапошников или «Трехгрошовая опера».

Кого играла Молчанова в кино

Первые роли в кино актриса сыграла во времена Советского Союза — в 1967 году она сыграла роль в фильме «Софья Перовская» про революционерку, руководившую убийством царя Александра II. В 1970 году она попробовала себя в фильме-спектакле «Воспитанница».

Настоящий экранный успех пришел к Вере Молчановой уже в пожилом возрасте — в 2007 год она присоединилась к съемочной группе сериала «След». Там она играла Марфу Еремину.

В общей сложности Молчанова снялась в более 50 современных фильмах и сериалах. Она играла в фильмах «Закон и порядок», «Кодекс чести», «Карпов-2». Свои последние роли в кино артистка сыграла в 2022 году — в фильмах «И снова здравствуйте» и «Конец света».

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