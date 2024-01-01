«СВО никогда не завершится»: куда пропал актер Олег Басилашвили

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Олег Басилашвили

Народный артист СССР Олег Басилашвили за всю свою карьеру сыграл более 100 ролей в советском и российском кино. Он получил широкую известность благодаря съемкам в фильмах «Осенний марафон», «Вокзал для двоих» и «Мастер и Маргарита». Что известно о карьере и жизни актера?

Чем сейчас занимается Олег Басилашвили

Олег Басилашвили перестал сниматься в кино в 2018 году. Актер живет в Санкт-Петербурге и в 89 лет продолжает выходить на сцену Большого драматического театра, в частности летом был задействован в спектакле «Лето одного года» с актрисой Алисой Фрейндлих.

В период пандемии он вместе с супругой Галиной Мшанской перебрался в элитный поселок Репино на берегу Финского залива и теперь живет на даче.

Что Басилашвили говорит об СВО

Олег Басилашвили на следующий день после начала спецоперации в интервью NEWS.ru сообщил, что любит народ соседней страны, и призвал украинцев сохранять спокойствие.

«Действия, конечно, наложат определенный отпечаток на наши взаимоотношения. Мне очень жаль, я тяжело переживаю все, что сейчас происходит. <...> Я бы призвал украинцев сохранять спокойствие и верить в то, что мое отношение к Украине остается прежним. Я думаю, что так же могут сказать и миллионы россиян», — отметил артист.

Спустя полтора года после начала СВО Олег Басилашвили выразил мнение, что спецоперация никогда не завершится.

«СВО никогда не завершится, потому что во время переправы коней не меняют. А ради этого все и было сделано, на мой взгляд. Будут скакать с места на место», — сказал он.

Что известно об отношениях Басилашвили с Татьяной Дорониной

Олег Басилашвили и актриса Татьяна Доронина вместе учились и в 1955 году сыграли свадьбу. Когда артистка узнала, что ждет ребенка, то сделала аборт. Она не хотела оставлять работу — в то время она уже была успешной актрисой. Пара прожила в браке семь лет и развелась.

В сентябре Татьяна Доронина отпраздновала 90-летие. Последние годы ходили слухи, что артистка живет в «доме престарелых». Басилашвили признался, что не знает ничего о жизни бывшей супруги и не смог поздравить ее с юбилеем, так как она не отвечает на звонки.

«К сожалению, я не знаю ее адреса, а на мобильные звонки она не отвечает, поэтому не смог поздравить Татьяну с днем рождения. Мы не поддерживаем связь. Пользуясь случаем, хочу попросить вас передать ей мои поздравления. Татьяна Доронина прекрасная актриса и я искренне желаю ей здоровья и всего самого доброго», — заявил актер в интервью NEWS.ru.

Чем известен Олег Басилашвили

Олег Басилашвили был принят на работу в петербургский БДТ сразу после окончания Школы-студии МХАТ. Известность в кино к нему пришла после съемок в фильме «Служебный роман» с артистами Алисой Фрейндлих и Андреем Мягковым.

Он также снимался у режиссера Никиты Михалкова в фильме «Раба любви» и был приглашен на роль в картину «Ирония судьбы, или С легким паром», но отказался от нее из-за смерти отца.

Одна из знаменитых ролей Басилашвили — Воланд в фильме «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко. После выхода этой картины он также снялся в сериалах «Ликвидация», «Вербное воскресенье», «Сонька — Золотая Ручка», «Хуторянин» и многих других.

Сейчас артист состоит в браке со второй супругой журналистом Галиной Мшанской. Их старшая дочь Ольга окончила экономический факультет театрального института, работает на телевидении. Младшая, Ксения, стала журналистом.

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