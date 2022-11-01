«Я здесь как в тюрьме»: кто и зачем отправил Доронину в «дом престарелых» NEWS.ru узнал, в каких условиях живет 89-летняя актриса Татьяна Доронина и правда ли, что ее «сдали в дом престарелых»

Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Татьяна Доронина

Новость о том, что народная артистка СССР, президент МХАТа им. Горького Татьяна Доронина попала в «дом престарелых», муссируется уже несколько дней. Актриса, которая была замужем пять раз, но так и не родила детей, ведет закрытый образ жизни, информация о ее состоянии известна лишь узкому кругу близких. Где сейчас Татьяна Доронина, правда ли, что ее «сдали в дом престарелых», в каких условиях живет легенда советского кино — в материале NEWS.ru.

«Она бы вряд ли согласилась переехать из элитной „Барвихи“ в дом престарелых»

Первым о том, что Татьяна Доронина оказалась в «доме престарелых», сообщил на прошлой неделе писатель, драматург Юрий Поляков, который активно сотрудничал с МХАТом им. Горького в годы, когда Доронина возглавляла театр. До сих пор считалось, что актриса находится на лечении в подмосковном санатории «Барвиха» Управления делами президента РФ. По словам нынешнего директора МХАТа им. Горького Владимира Кехмана, пребывание Дорониной в лечебном учреждении стоило «чуть ли не 750 тысяч рублей в месяц». Кехман, которого после поднявшейся шумихи попросили прокомментировать заявление Полякова, подтвердил: летом этого года актрису перевезли в специализированное учреждение для пожилых людей на юго-западе Москвы. Он объяснил это тем, что из «Барвихи» артистку «буквально выселили».

Ее (Татьяны Дорониной. — NEWS.ru) физическое состояние было ужасным — должного ухода она не получала, — рассказал Владимир Кехман в интервью MK.ru.

По мнению источников NEWS.ru в театре, пожелавших сохранить анонимность, Доронина «вряд ли согласилась бы переехать из элитной „Барвихи“ в дом престарелых». Они выразили опасение, что актриса «может оказаться в беде», так как «неизвестно, в каких она условиях, ей невозможно даже дозвониться».

Мы не знаем, что там за врачи. Это не санаторий в Барвихе с высокой репутацией. Мы считаем, что ее (Доронину. — NEWS.ru) могли ввести в заблуждение, не сообщив, куда именно везут. Могли сказать, к примеру, что в другой санаторий. Зная Доронину лично, считаем, что она никогда бы не согласилась на проживание в доме для престарелых, — рассказали сотрудники МХАТ им. Горького.

Фото: kremlin Церемония вручения государственных наград. Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени награждена народная артистка СССР, президент Московского Художественного академического театра имени М. Горького Татьяна Доронина

«У нее шесть медсестер, массаж, спорт»

Владимир Кехман утверждает, что сейчас Татьяна Доронина находится в Геронтологическом центре «Юго-Западный» департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. По словам директора театра, актриса оказалась там «благодаря трем людям — мэру Москвы Сергею Собянину, председателю Союза театральных деятелей Александру Калягину и министру труда и соцзащиты Москвы Евгению Стружаку». Как следует из описания на сайте, в центре функционируют отделение для ослабленных общего типа, пять отделений геронтопсихиатрии и отделение сестринского ухода для людей, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Там также есть ресторан, буфеты, церковь, бассейн.

На просьбу NEWS.ru подтвердить или опровергнуть пребывание Татьяны Дорониной в стенах этого госучреждения в приемной главврача ответили отказом.

Мы ничего не комментируем, вообще ничего от нас не пишите, — сказали в Геронтологическом центре «Юго-Западный».

По мнению Юрия Полякова, «таинственность вокруг происходящего с Дорониной наводит на нехорошие мысли и вызывает ненужные подозрения».

Не понимаю, зачем от нас нужно было что-то скрывать, рассказывать, будто она всё ещё в санатории в Барвихе. Я сам узнал, что ее перевезли, случайно, — недоумевает Поляков.

Он выразил надежду, что персонал учреждения, в котором сейчас находится актриса, понимает, «какая у них проживает постоялица, и относится к ней соответствующим образом».

Кехман утверждает, что поклонникам и друзьям Дорониной беспокоиться не о чем: об актрисе заботятся шесть медсестер и «у нее есть всё — медицина, массаж, спорт». Задача Татьяны Васильевны, по его словам, «состоит в том, чтобы 12 сентября 2023 года выйти на сцену МХАТа, где мы начнем праздновать 125-летие театра и ее 90-летие».

Фото: wikipedia Борис Химичев (слева) и Татьяна Доронина (в центре) в фильме «К ясному огню» режиссера Виталия Кольцова. 1975 год

«Оставлять ее одну сейчас просто опасно»

Актриса МХАТа, заслуженная артистка России Лидия Матасова заверила NEWS.ru, что в геронтологическом учреждении никто Доронину «насильно не удерживает» и актриса там «подлечивается». Со слов Матасовой, Татьяна Васильевна «может вернуться домой в любой момент». Однако сразу возникнет вопрос ухода за 89-летней актрисой, «недавно перенесшей ковид».

Оставлять ее одну сейчас просто опасно. Близкие предлагали различные варианты помощи по хозяйству, но Татьяна Васильевна не хочет никого постороннего пускать в свой дом, она от природы достаточно замкнутый человек, — объяснила Матасова.

Она убеждена, что разговоры об опасности, в которой якобы находится Татьяна Доронина, не имеют под собой почвы.

Если бы ее надо было «спасать», мы бы первые об этом кричали. Но спасать ее не требуется. Более того, состояние Татьяны Васильевны гораздо лучше, чем было раньше. Она нам приветы передает, спрашивает про театр. Хочет домой. Говорит шутливо, что «я здесь как в тюрьме». Но ведь тоже понимает, что в ее возрасте нужен присмотр и уход, — отметила Лидия Матасова.

Врач-геронтолог Михаил Якушин в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что дома престарелых «есть разные». Существуют учреждения высокого уровня, «как Дом ветеранов сцены имени А. А. Яблочкиной, где созданы все самые лучше условия для стариков: профессиональная медицина, своя поликлиника, хорошая атмосфера и так далее». Но есть и такие, куда «пожилых бросают, и они там просто гниют». На вопрос о том, какой вариант пребывания для человека в преклонном возрасте лучше — в специализированном заведении или дома, эксперт ответил, что каждый случай надо рассматривать индивидуально.

Надо смотреть по конкретному пожилому человеку. Если у него есть любящие дети, внуки — однозначно, что комфортнее ему дома с семьей. А если одинокий, можно рассмотреть и хороший пансионат, — отметил доктор.

При этом Якушин уточнил, что в домах престарелых люди живут «в среднем вдвое меньше, чем в родных стенах».