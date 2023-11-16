200 книг, два развода: куда пропал «путешественник во времени» Радзинский

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Эдвард Радзинский

Драматург, писатель и телеведущий Эдвард Радзинский перестал появляться на телевидении, хотя больше 10 лет вел цикл передач «Загадки истории». Где он сейчас, чем занимается?

Как прославился Радзинский

Широкая известность пришла к Эдварду Радзинскому в 1960-е годы: тогда вышли постановки двух его пьес, созданные режиссером Анатолием Эфросом: «104 страницы про любовь» и «Снимается кино» в Театре имени Ленинского комсомола. Пьесу «104 страницы про любовь» играли в 120 театрах СССР, позже по ней был снят культовый фильм 1960-х годов «Еще раз про любовь», поставлен балет, опера, а уже в 2003 году вышел ремейк картины — «Небо, самолет, девушка».

В конце 1980-х — начале 1990-х годов в Москве шло 10 спектаклей по произведениям Радзинского. Серди них была и самая известная историческая трилогия — «Лунин, или Смерть Жака», «Беседы с Сократом», «Театр времен Нерона и Сенеки».

Фото: Александр Макаров/РИА Новости Эдвард Радзинский, 1981 год

В 2016 году в качестве актера и ведущего он принял участие в документальном фильме Светланы Астрецовой «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева». На протяжении 10 лет он вел передачу «Загадки истории».

Чем сейчас занимается Радзинский

С 1990 годов писатель создает книги о трагических периодах русской и мировой истории и рассказывает об значимых личностях. Более 200 его произведений печатаются крупными мировыми издательствами и переводятся на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, греческий, финский, шведский, иврит и другие языки. Бестселлерами стали биографии Николая II, Иосифа Сталина и Григория Распутина.

«Нерон, Николай II, Казанова, Сократ, Екатерина Великая, Иван Грозный, Наполеон, Лжедмитрий, Распутин, Сталин... Моих героев порой разделяют не сотни, а тысячи лет. Но они для меня куда более реальны, чем нынешние люди. Я знаю их тайны, их привычки, я вижу дворцы и лачуги, в которых они жили. Я присутствую при их рождении и могу подробно описать их смерть. Ибо это и есть моя профессия — путешественник во времени», — сказал Радзинский в одном из интервью.

87-летний писатель в 2020 году начал вести YouTube-канал. В своих роликах Радзинский рассказывает об истории, литературе и культуре. Видео собирают сотни тысяч просмотров и сотни комментариев.

«Поймала себя на мысли, что смотрю на Радзинского просто завороженно, как удав на кролика... И безумно жалко пропустить хоть слово, оторваться даже на секунду. Как всё-таки привлекательны и притягательны блистательно образованные, увлеченные люди, так артистично владеющие словом!», — написала одна из пользовательниц.

За что критикуют Радзинского

Доктор исторических наук Людмила Лыкова, анализируя книгу писателя «Господи... спаси и усмири Россию. Николай II: жизнь и смерть», говорила, что «Радзинский по-своему интерпретирует содержание текста документа».

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Публицист и драматург Эдвард Радзинский (слева) на книжном фестивале «Красная площадь»

«Так он изменил смысл телеграммы, отправленной Зиновьеву 16 июля, заменив слова „условленный суд“ на „условленную казнь“. Таким образом, некорректное обращение автора с архивными источниками требует критического источниковедческого подхода», — отмечала Лыкова в своей книге «Следствие по делу об убийстве российской императорской семьи».

Что известно о личной жизни Радзинского

Первой женой писателя была актриса Алла Гераскина. В браке родился сын Олег, который впоследствии стал участником диссидентского движения в СССР и эмигрировал в США. В 2002 году он вернулся в Россию и до 2006 года возглавлял Совет директоров компании Rambler Media Group. Сейчас он живет вместе с семьей в Лондоне и занимается литературной деятельностью.

Второй супругой Радзинского была актриса Татьяна Доронина. Брак продержался пять лет. По неподтвержденным данным, причиной разрыва стала влюбленность в артистку Бориса Химичева. Тот пришел на пробы в одном из спектаклей ради Дорониной, но в ее присутствии не смог справиться с волнением и отказался от съемок. Позднее Химичев все же стал супругом Дорониной.

Сейчас писатель женат на звезде фильма «Ищите женщину» Елене Денисовой, которая моложе супруга больше чем на 20 лет. Артистка устраивает благотворительные обеды для неимущих, работает с осужденными, занимается реабилитацией алкозависимых, пишет стихи, в чем ее поддерживает муж.

Вместе с тем историк долго не хотел звать Денисову замуж. Именно женщина настояла на браке, однако выяснилось, что Радзинский боялся испортить ей жизнь.

«Никогда не видела Радзинского плачущим и обомлела. Он сказал: „Не бросай меня. Ты самый прекрасный человек в моей жизни. У меня было много женщин, это правда, но никогда не было такой, как ты“», — рассказывала Денисова в одном из интервью.

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