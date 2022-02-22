Актриса Татьяна Доронина госпитализирована в Москве

Актриса Татьяна Доронина госпитализирована в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве, сообщил директор МХАТа Владимир Кехман, передаёт РЕН ТВ. По его словам, изначально у артистки диагностировали коронавирус, но сейчас ПЦР-тест уже отрицательный.

Татьяна Васильевна проходит лечение в Центральной клинической больнице. У неё был диагностирован коронавирус, но динамика положительная, и в настоящее время ПЦР-тест у неё отрицательный, — сказал Кехман.

Он добавил, что медики рекомендовали продолжить наблюдение за состоянием 88-летней Дорониной в стационаре, чтобы дождаться полного восстановления.

Народная артистка СССР Татьяна Доронина сыграла в таких картинах, как «Шли солдаты», «Непридуманная история», «Старшая сестра», «Мачеха», «Три тополя на Плющихе» и «Ещё раз про любовь».

16 февраля стало известно, что в больницу попал Народный артист России Иван Краско. По словам директора артиста Вячеслава Смородинова, 91-летний Краско на тот момент находился на стационарном лечении уже больше недели и выписки в ближайшее время не предвиделось.