Госпитализирован народный артист РФ Иван Краско

Народный артист РФ Иван Краско оказался в больнице. Об этом в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказал его директор Вячеслав Смородинов.

На днях он мне сказал: «Всё было хорошо вчера, а сегодня я проснулся столетним стариком», — процитировал Смородинов актёра.

Ведущий уточнил, находится ли Краско в больнице. Менеджер ответил утвердительно.

По словам Смородинова, 91-летний Краско находится на стационарном лечении уже больше недели и выписки в ближайшее время не предвидится.

Ему колют лекарства, подключили тренажёры. Состояние разное — то хорошо, то плохо, — рассказал директор артиста.

Летом 2021 года Иван Краско перенёс инсульт. После этого у него начались проблемы со зрением. При этом актёр находил в себе силы играть в одном спектакле. Также Краско переболел COVID-19.

Иван Краско родился в 1930 году. Начал сниматься в кино с 1961 года. Среди его работ — роли в фильмах и сериалах «Россия молодая», «Улицы разбитых фонарей», «Господин оформитель» и других.