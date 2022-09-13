«Будто ее нет». Доронину проигнорировала в день ее 89-летия дирекция МХАТа Артисты МХАТ им. М. Горького возмущены действиями директора Кехмана, который даже словом на сайте не поздравил Татьяну Доронину с днем рождения

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Татьяна Доронина

Народную артистку СССР Татьяну Доронину, накануне отметившую 89-летие, не поздравил с днем рождения никто из нынешнего руководства МХАТ им. М. Горького, включая директора театра Владимира Кехмана.

Об этом NEWS.ru рассказали артисты, которые вчера поздравляли именинницу. Отсутствие поздравления от дирекции театра они восприняли как оскорбление народной артистки.

Нет ни строчки, ни намека даже на сайте МХАТ им. М. Горького о том, что народная артистка СССР и, между прочим, президент нашего театра, отмечает 89-летие. Не говоря уже о личном поздравлении, которое также отсутствовало. Оскорбительное игнорирование. И таким же образом дирекция театра ведет себя по отношению к Татьяне Васильевне во все остальные дни, не только в день рождения. Будто ее нет, — рассказали NEWS.ru артисты МХАТа.

Год назад осенью Владимир Кехман, который был назначен директором театра и подвинул Эдуарда Боякова, записывал видеоролики с признаниями в любви актрисе Татьяне Дорониной. Артисты надеялись на счастливые перемены в творческой жизни театра и на то, что новый директор будет относиться к Татьяне Дорониной с должным уважением. Сейчас артисты рассказали NEWS.ru, что они разочарованы в директоре.

NEWS.ru позвонил на номер телефона Владимира Кехмана. Ответил мужской голос. Узнав о сути вопроса, абонент передал трубку женщине, которая представилась «помощницей Владимира Абрамовича Кехмана».

Давайте сейчас я уточню (имелось в виду получение ответа у Владимира Кехмана на вопрос, почему он забыл поздравить Татьяну Доронину с днем рождения хотя бы двумя строчками на сайте театра. — NEWS.ru). И как-то с вами свяжусь через время. Я вам сама наберу, — пообещала помощница директора МХАТ им. М. Горького Владимира Кехмана.

На момент сдачи материала помощница Владимира Кехмана больше на связь с журналистом NEWS.ru не вышла.

Ранее NEWS.ru сообщил о трогательном письме, с которым артисты МХАТ им. М. Горького обратились к Татьяне Дорониной по случаю дня ее рождения: «Пусть этот нежный букет согревает ваше доброе сердце нашим теплом».

Бывший художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков объявил об открытии нового театра, уже третьего в своей биографии после «Практики» и «Политеатра». По удивительному совпадению, Новый театр Эдуарда Боякова был открыт в день рождения Татьяны Дорониной, которая обращалась с письмом против театральной политики Эдуарда Боякова даже к президенту Владимиру Путину.