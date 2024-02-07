«По требованию общества»: почему отменяют спектакли Серебрякова и Раппопорт

Фото: Алексей Серебряков

Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков

Еще один спектакль с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт отменен в России. Что произошло в Нижнем Новгороде, кто выступает против актеров, что они сделали, о чем попросил Алексей Учитель?

Почему отменили спектакль в Нижнем Новгороде

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием Серебрякова и Раппопорт отменили в Нижнем Новгороде.

«Уважаемые зрители. Спектакль „Эйнштейн и Маргарита“, запланированный к показу 21 февраля, отменен. Билеты можно вернуть по местам их приобретения», — сообщила дирекция концертного зала «Юпитер» в соцсети «ВКонтакте».

Ni Mash пишет, что постановку отменили по рекомендации регионального Минкультуры. В ведомстве подчеркнули, что решение принимал КЗ «Юпитер». Ведомство дало рекомендацию «с учетом общественного мнения».

СМИ связывают отмену спектакля с Серебряковым и Раппопорт с высказываниями актеров против России и СВО.

Что произошло со спектаклем в Ярославле

Спектакль в Ярославле должен был пройти 26 февраля в концертно-зрелищном центре «Миллениум». Однако 4 февраля стало известно, что он отменен. Зрителям предлагали вернуть деньги за билеты, стоимость которых начиналась от 1500 рублей.

Портал «Ярославль Онлайн» выяснил, что против спектакля выступали городские активисты.

«Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России. <...> Сейчас такое время, что всем русским людям надо объединяться, чтобы прекратить всеобщую ненависть против нас за границей. Эти актеры уехали, значит, сделали свой выбор. Пусть теперь там свои ценности защищают, чтобы сомнительных спектаклей у нас не было!» — объявил активист Сергей Казанский.

Где еще отменили спектакль Серебрякова и Раппопорт

Премьера спектакля по пьесе Александра Гельмана «Альмар» впервые состоялась 12 июня 2022 года.

Год назад, 14 февраля 2023 года, спектакль «Эйнштейн и Маргарита» был отменен в Санкт-Петербурге. Как пишет «Фонтанка», зрители спектакля узнали об отмене непосредственно перед началом сеанса. В театре «Балтийский дом» объяснили происходящее «техническими причинами».

Фото: Mario Cartelli/Keystone Press Agency/Global Look Press Ксения Раппопорт

16 мая «Екатеринбург Онлайн» сообщил об отмене спектакля, который должен был пройти 18 мая на сцене Дворца молодежи. Продюсер спектакля Даниил Ерохин объяснил это «КП-Екатеринбург» «проблемами с установкой освещения».

17 июня стало известно, что «Эйнштейн и Маргарита» был отменен в Новосибирске. 20 июня 2023 года Серебряков и Раппопорт должны были выйти на сцену Дома культуры железнодорожников.

В Москве, по данным afisha.ru, постановки «Эйнштейн и Маргарита» с Серебряковым и Раппопорт продолжают идти в Театре эстрады и театре им. Маяковского. Цены на билеты начинаются от 3000 рублей.

О чем спектакль «Эйнштейн и Маргарита»

На сайте спектакля говорится, что история в пьесе основана на реальных малоизвестных событиях из жизни великого физика.

«История взаимоотношений прославленного физика Альберта Эйнштейна и советской эмигрантки Маргариты Коненковой стала широко известна недавно, когда на одном из аукционов были проданы письма Эйнштейна к Коненковой. Из этих писем миру открылась невероятная история любви гения и замужней гражданки СССР длиной в долгих десять лет», — указано в описании.

История любви Эйнштейна, сыгранная Серебряковым и Раппопорт, является «патриотической историей», заявил NEWS.ru ректор ГИТИСа Григорий Заславский. В пьесе возлюбленная Эйнштейна выбирает возвращение в Советский Союз вместе с мужем.

«Совсем недавно я сам смотрел этот спектакль, могу сказать, что после него хотелось жить дальше. А это очень важно, для этого, на мой взгляд, вообще сегодня в принципе нужен театр», — сказал Заславский.

Где сейчас Серебряков и Раппопорт

Алексей Серебряков долгое время жил в Канаде, но в 2021 году вернулся в Россию. До возвращения в РФ он неоднократно выступал с критикой российских властей, в частности, скандальным стало его обвинение России в «разжигании войн», сделанное в интервью журналисту Юрию Дудю (признан Минюстом РФ иноагентом) в 2019 году.

Раппопорт выступила с критикой СВО и вместе с рядом руководителей российских некоммерческих организаций и благотворительных фондов подписала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с призывом о прекращении спецоперации на Украине. Кроме того, в первом же посте о конфликте актриса написала: «Мне очень стыдно и очень страшно». После этого Раппопорт в одном из интервью говорила, что вовсе не хочет больше быть актрисой, не знает, как в такой ситуации можно выходить на сцену.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Серебряков

Сами артисты не комментировали отмену спектакля. Раппопорт заявила, что находится за границей.

В ноябре 2022 года губернатор Петербурга Александр Беглов исключил Раппопорт из городского Совета по культуре и искусству.

Кто просит о снисхождении к артистам

Российский режиссер и продюсер Алексей Учитель призвал не «отменять» актеров за то, что они выступили с осуждением спецоперации ВС РФ на Украине. Ксения Раппопорт сыграла роль в его фильме «Летучий корабль».

«Вопросов к фильму точно не может быть. Это кино доброе, хорошее, замечательное. <...> У нас есть маленькие эпизоды, где снимались актеры, которые высказывали свою негативную позицию по некоторым вопросам. Но все съемки мы закончили до начала специальной военной операции. Мы не можем отвечать за то, что происходило дальше», — заявил Учитель.

Он призвал не «отменять» всех актеров подряд из-за критики СВО, потому что «мы можем лишиться очень многого в нашем кино».

Напротив, актриса Елена Драпеко, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, объявила в беседе с NEWS.ru, что «не испытывает к ним (Серебрякову и Раппопорт. — NEWS.ru) никакого сочувствия». При этом она не видит повода включать их в число иноагентов.

«Сомневаюсь, что они финансируют ВСУ, скорее все заработанные деньги они себе оставляют. Наши правоохранительные органы их бы уже проверили множество раз. Это просто их гадостная позиция. Если обвинений полиция не выдвигает, значит, нет оснований для уголовного дела, соответственно, и признания иноагентами», — заявила депутат.

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