Петербург, переезд в элитный дом, награды: где сейчас Полина Филоненко

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Полина Филоненко

Актриса Полина Филоненко прославилась после выхода фильма «Все умрут, а я останусь». Как она живет сейчас, чем занимается, что известно про ее личную жизнь?

Чем известна Филоненко

Полина Филоненко родилась 10 августа 1986 года в Санкт-Петербурге. С 2003 по 2007 годы она училась на актерском факультете Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики «Школа русской драмы им. И. О. Горбачева».

В кино Филоненко дебютировала в 2007 году в фильме «Преступление и наказание». Также актриса снималась в проектах «Яр», «Платье от кутюр», «Все умрут, а я останусь», «Я вернусь», «С черного хода», «ППС», «Обратный путь», «Одноклассники», «У реки два берега», «Самара», «Привычка расставаться», «Самара — 2», «Охотники за головами», «Синяя роза», «Огненный ангел», «Марафон желаний», «Зоя», «Ловец снов» и других.

Всего в фильмографии Филоненко более 50 работ.

В 2008 году она получила премию за лучшую женскую роль Европейского кинофестиваля в Брюсселе за роль в картине «Все умрут, а я останусь» (совместно с Агнией Кузнецовой и Ольгой Шуваловой).

«Есть такие, которые заведомо несут в себе крах карьеры в авторском кино, а я не могу себе это позволить, потому что мне нравится ездить на фестивали, бывать в Каннах и стоять рядом с Робертом Де Ниро и Шоном Пенном. Поэтому я не соглашаюсь сниматься в фильмах, где 100 серий, на полтора-два года работы. Лучше за это время я снимусь в 17 фильмах, где-то я буду в пятом ряду, а где-то — главная героиня», — говорила про свою работу артистка.

Что известно о личной жизни Филоненко

Долгое время Полина Филоненко мало рассказывала по свою личную жизнь, однако в 2022 году появилась информация о том, что актриса вышла замуж за менеджера автомобильной компании по имени Андрей. Церемония прошла в загсе № 2 на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге.

Филоненко до свадьбы встречалась с избранником на протяжении 10 лет. Актриса признавалась, что молодой человек давно сделал ей предложение, однако у них не было времени расписаться раньше.

«У нас с Андреем замечательные отношения. Он практичный человек, знает мою страсть к дорогим сумкам. Каждый год Андрей дарит новую сумочку модного бренда, у меня уже целая коллекция таких», — говорила она.

Несколько лет назад пара переехала в элитный дом с видом на Неву, пишет StarHit.

Артистка отмечала, что любит чистоту и порядок, однако сама уделять время и силы ведению домашнего хозяйства не готова.

«К быту у меня нет никакого интереса. Это не значит, что я лентяйка. Готова работать сутками на съемочной площадке, чтобы потом заплатить домработнице», — делилась Филоненко.

Чем сейчас занимается Филоненко

Полина Филоненко продолжает творческую деятельность. В 2023 году она снялась в сериале «Саша и Питер».

Актриса заявляла, что хочет получить призы всех кинофестивалей.

«Я безумно амбициозна. В своем деле считаю нужным стремиться только к вершинам», — подчеркивала она.

Читайте также:

«Однажды в России», Ветров, сын: как сейчас живет актриса Карина Зверева

«Реальные пацаны», отсутствие детей, Москва: как сейчас живет Анна Шепелева

Серебряков, осуждение войны, новый роман: где сейчас актриса Анна Ардова