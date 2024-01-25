Серебряков, осуждение войны, новый роман: где сейчас актриса Анна Ардова

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анна Ардова

Актриса Анна Ардова обрела популярность благодаря главной роли в ситкоме «Одна за всех». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Анна Ардова

Актриса живет в Москве, служит в Театре Маяковского и снимается в кино. В прошлом году она сыграла главную героиню в сериале «Спасти единственного сына» с Алексеем Серебряковым. На настоящий момент артистка задействована в съемках фильма «Медовый месяц» и лент «Хозяйка гостиницы» и «Скрытые мотивы».

Артистка призналась, что устала от комедийных ролей. Именно поэтому она несколько лет назад отказалась от проекта «Одна за всех», несмотря на высокие рейтинги.

«Чтобы сыграть комедию, надо владеть трагедией, иначе образ будет плоский. Также сериал „Одна за всех“ принес мне народную любовь. И теперь люди ходят ко мне в Театр имени Маяковского, чтобы посмотреть на ту самую актрису», — сообщила Hello! Ардова.

Анна Ардова также увлекается пением. В прошлом году она выпустила песню «Не я», всего у артистки записано семь хитов, но менять актерскую карьеру на певческую она не готова.

Что Анна Ардова говорила об СВО

После начала спецоперации, 27 февраля 2022 года, Анна Ардова разместила в социальных сетях совместное заявление с рядом коллег насчет спецоперации. В настоящий момент оно доступно на ее странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

«Мы выступаем сейчас не только как деятели культуры, а как обычные люди, граждане нашей страны, нашей родины. Среди нас дети и внуки тех, кто воевал в Великой Отечественной войне, свидетели и участники той войны. В каждом из нас живет генетическая память о войне. Мы не хотим новой войны, не хотим, чтобы гибли люди», — говорилось в сообщении.

Артистка призвала стороны сесть за стол переговоров.

«Мы призываем всех, от кого это зависит, все стороны конфликта остановить вооруженные действия и сесть за стол переговоров. Мы призываем к сохранению высшей ценности — человеческой жизни», — написала она.

Что известно о личной жизни Анны Ардовой

Актриса была замужем дважды. Ее первым супругом стал актер Даниил Спиваковский, с которым звезда прожила вместе 11 месяцев еще в студенческом возрасте. Во второй раз Ардова вышла замуж за коллегу Александра Шаврина. Они прожили вместе 20 лет и вырастили дочь Софию и сына Антона. В 2017 году супруги развелись, а спустя несколько месяцев после расставания Шаврин умер вследствие продолжительной болезни.

«Меня потом многие осудили за то, что развелась с Сашей перед его смертью. Во-первых, я не знала, что он умрет. Когда мы услышали диагноз, начали вместе ходить по врачам. Господи, да только на бумаге я уже не была Сашиной женой, но оставалась рядом, колола ему уколы, давала таблетки. В болезни его не бросила — это главное», — рассказала актриса 7days.ru.

В апреле 2022 года Анна Ардова сообщила, что состоит в новых отношениях, однако раскрывать имя возлюбленного не стала.

«Сейчас я влюблена, да. Он умный и с хорошим чувством юмора», — заявила она в передаче «Ты не поверишь!».

В сентябре 2023 года Анна Ардова сообщила о женитьбе сына. В 2022 году она также выдала замуж дочь, которая обручилась с актером Денисом Парамоновым.

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