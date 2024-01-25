Последние новости шоу-бизнеса 25 января: что с Лолитой, Волочковой, SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская напомнила о запрете выступать за границей, а исполнителя SHAMAN назвали неприкасаемым артистом российской эстрады. Что с балериной Анастасией Волочковой, какие известны последние новости шоу-бизнеса?

Какие известны последние новости про Лолиту

Певица Лолита Милявская после отмены ее концертов в России из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой сообщила, что не намерена уезжать работать за границу.

«Мне всегда было комфортно работать только у нас. И желание покорить мир никогда не посещало. <...> Там своих достаточно. И не забывайте, что я запрещена на Украине давно и, как следствие, запрещена в Европе с концертами», — отметила исполнительница.

Лолита добавила, что и раньше «дальше страны не выезжала», а в настоящее время не имеет технической и экономической возможности для мирового турне. Также артистка рассказала, что освободившееся в связи с отменой концертов время она решила посвятить семье — матери и дочери.

«Я давно не произносила слова благодарности. Во-первых, Богу, он дает тебе именно то испытание, которое нужно тебе в это время, и ты только потом поймешь, для чего это нужно. А мне нужен был отдых, и я это понимаю. Мне нужно было больше заняться семьей», — заявила она.

Какие известны последние новости про Волочкову

Балерина Анастасия Волочкова после слива видео, на котором актер Никита Джигурда целует ее в трусы, вернулась к работе и готовится к выступлению со своим новым шоу «Одержимость».

Участники общероссийского движения «Ветераны России» после публикации ролика с Волочковой и Джигурдой призывали запретить концерты танцовщицы. Однако артистка заявила, что смогла разобраться в ситуации и доказать, что ни в чем не виновата.

«Когда люди услышали мою позицию, посмотрели мою пресс-конференцию, они поняли, что всех развели. После встречи с ними я поняла, что нашла союзников, настоящую опору и поддержку. И выгнать меня со сцены не получится, пусть все завистники это знают» — заявила Волочкова NEWS.ru.

Балерину в сложившейся ситуации поддержал ее друг певец Прохор Шаляпин. Он также предположил, что распространить видео могли люди из окружения Волочковой.

«Никита Джигурда здесь ни при чем. Я уверен, что сливал не он. Настя могла раньше кому-то это видео просто отправить. И это был кто-то из её окружения. Например, продюсеры, с которыми она разругалась», — сказал он MK.RU.

Какие известны последние новости про SHAMAN

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) входит в число неприкасаемых артистов, заявил в интервью NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, исполнителю всегда будут предоставлять площадки для выступлений благодаря его патриотической гражданской позиции.

«Однозначно патриотические артисты будут восприниматься во всех городах. У них не будет проблем, им будут даваться площадки, тому же SHAMAN. Чичерина может проехать, где хочет. Есть артисты, которые себя показали, проявили и изначально показали свою гражданскую позицию. По ним вопросов никаких не будет, тогда как по кандидатуре артистов с „голой“ вечеринки организаторы будут подходить щепетильно», — сообщил продюсер.

Сейчас SHAMAN находится во всероссийском туре «Я русский». Несмотря на популярность артиста среди зрителей, композитор и продюсер Евгений Кобылянский считает Дронова просто проектом.

«У меня к нему неоднозначное отношение. Я не воспринимаю, во-первых, его как личность, это просто проект для меня», — сказал Кобылянский NEWS.ru.

Продюсер также заметил, что певца SHAMAN могут недолюбливать артисты эстрады из-за того, что он может занять их место на сцене. По его мнению, для некоторых представителей российского шоу-бизнеса любой новичок, который пытается встать на их уровень, — это целая трагедия.

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